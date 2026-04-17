月薪3.9萬上班族錢不夠花！他曝放棄「這件事」代價超大

1名上班族看似生活穩定，卻在發現忽略人際關係與社交後，才意識到現實帶來的壓力與落差。示意圖。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在日本資訊科技公司工作的佐藤健太（24歲，化名），大學畢業後便離開地方老家，目前居住在1間套房中，他約收入約20萬日圓（約新台幣3.9萬元），但由於生活充滿工作，加上收入有限、支出緊繃、擔心未來沒錢用，使他更傾向於待在家中，忽略了人際關係。他坦言自己每當看到同齡的人下班後結伴去聚餐，自己卻一個人走向車站時，總會感到一種難以形容的孤獨感。

日本媒體報導，佐藤健太說：「工作日，我晚上8、9點到家，吃個便利商店買的便當就睡覺。上班時，我和同事們會聊工作上的事，但我們關係不夠親密，不會談私事。下班後，我去車站，看到同齡人出去喝酒，會感到一種難以言喻的疏離感。」

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他還說：「我週末幾乎不出門，如果我餓了，我就叫外賣，從起床到入睡前，我通常都在看YouTube，我看手機使用時間時，基本上都會超過10個小時。」

佐藤健太補充，自己以前很常看社交軟體，但現在不怎麼看了，因為看到熟人過著充實的生活，會感到有點沮喪。「我的稅後收入大約是20萬日圓，扣除房租、水電費和學生貸款還款後，我所剩無幾，我很擔心未來，所以每個月會固定存1萬日圓，但這也就意味著我完全沒有錢社交了。」

佐藤健太表示，以前經常有人邀請他出去，但最後總是以沒錢為藉口拒絕，之後他們就不再有邀約了。報導認為，佐藤健太切斷了與周圍人的聯繫，沉浸在網路世界中，實際上卻正在失去自尊。

1份調查顯示出當代二十多歲年輕人的真實寫照，回答「經常或總是」感到孤獨的人群平均佔比為4.3%，但按年齡組劃分，「20至29歲」年齡組的比例最高，為7.4%。這一比例高於30歲（6.0%）和50歲（5.1%）年齡組，顯示年輕人比老年人更容易感受到日常生活中強烈的孤獨感。

文章表示，單身獨居成為主流的生活型態、智慧手機的過度使用、對未來的經濟不安，上述3個因素加劇這種孤獨感。正如複利效應能讓金融資產隨時間累積成長，人際關係同樣需要長期經營與投入，年輕時所建立的連結，往往會在歲月中逐漸深化，成為重要的支持網絡。

因此，文章建議，在20多歲這個階段，除了投資職涯與財務規劃之外，「投資人際關係」同樣不可忽視。

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