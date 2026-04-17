全球航運紅線被踩？不讓收費成真 傳石油巨頭逼宮川普

美國石油業正密集遊說川普，要求在即將到來的美伊談判中堅決拒絕伊朗對荷姆茲海峽徵收通行費。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕各方人馬正努力重啟新一輪的美伊停火談判；市場傳出，美國石油業者也全面動員，密集遊說川普政府，要求在談判中明確拒絕伊朗對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）徵收通行費的構想。業界普遍認為，一旦開啟「收費」先例，不只衝擊能源市場，更可能動搖全球航運自由的根本秩序。

據報導，川普曾一度公開表示，美國或可與伊朗合作對過境船隻收費，甚至形容這是一筆「大生意」，引發各方產業界震動，而石油產業的內部聲音更加強硬，隨後川普言論迅速轉向，在社群媒體上改口稱伊朗「最好不要」這麼做，白宮也進一步定調，強調該海峽屬於國際水域，不會允許任何收費行為發生。

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資深石油人士謝菲爾德（Scott Sheffield）指出，若必要，美國甚至應考慮動用軍事力量確保航道暢通，並與歐洲、亞洲及波斯灣國家組建聯合行動，避免能源供應被地緣政治綁架。

這條全球能源命脈承載著約20%的原油與液化天然氣運輸，一旦被政治化或「制度化收費」，影響將遠超短期油價波動。近期，多位石油業界高層人士已安排與川普會面，海峽通航與能源供應穩定預料將成為會談主軸，強調當前能源危機的核心解方仍是確保海峽重新開放。

美國石油學會（American Petroleum Institute）、也是美國唯一的石油行業協會警告，若允許伊朗在關鍵國際水道收費，將為其他國家仿效開啟大門，進而侵蝕長年建立的自由航行原則。這不只是能源問題，而是整個全球貿易體系的潛在轉折點。

能源史學者耶金（Daniel Yergin）更直言，若讓荷姆茲海峽變成類似「伊朗運河」的存在，將是對海洋自由原則的重大顛覆，風險極高。

中東方面同樣表態強烈，Abu Dhabi National Oil Company總裁Sultan al-Jaber直言，荷姆茲海峽從來不是任何單一國家可以封鎖或收費的通道，相關構想既違法又危險。

目前美伊談判進展有限，雙方在伊斯蘭堡會談後仍未見突破，而美方已進一步採取軍事封鎖措施，阻止船隻進出伊朗港口。隨著新一輪談判逼近，是否允許「通行費制度」出現，正成為左右全球能源秩序的關鍵變數。

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