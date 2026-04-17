油價飆漲 ! 川普：美國汽油價格「不算很高」

自2026年初以來，美國汽油價格累計大漲49%，但美國總統川普16日最新講話中稱，美國汽油價格「不算很高」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普周四（16 日）在最新講話中對伊朗戰爭導致的汽油價格大漲不以為然，稱目前汽油價格「並沒有很高」，並試圖淡化伊朗戰爭對能源市場帶來的衝擊。據報導，最新民意調查顯示，大多數美國選民將加油站汽油價格飆漲歸咎於川普。

數據顯示，自2026年初以來，美國汽油價格已大幅上揚。根據美國汽車協會 （AAA） 統計，普通汽油平均價格從年初約每加侖2.75美元，上漲至目前約4.09美元；柴油價格則由約3.50美元攀升至約5.65美元，反映能源市場受地緣政治影響明顯。

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自伊朗戰爭爆發以來，川普多次談及油價，曾多次表示一旦戰爭結束，油價就會大幅下降，也曾暗示由於全球供應中斷，美國人可能不得不長期忍受高油價。但當被問及，美國民眾還得忍受高油價多久時，川普在白宮對記者表示，油價並未達到原本市場預期的高檔，並稱「過去3-4天汽油價格已大幅回落了」。

川普指稱，「事實是，你看股市上漲了，一切都很好，現在最重要的是確保伊朗沒有核武，如果他們有核武，問題就大了」。

川普表示，石油和汽油價格可能會在11月期中選舉前一直維持高檔，罕見承認伊朗戰爭的政治代價。近日，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）發布的一項針對登記選民的全國民意調查發現，65%受訪者將近期汽油價格上漲「在很大程度上」 或 「在一定程度上」 歸咎於川普。

同一項調查發現，只有38%受訪者認可川普處理經濟的方式，這一比例與其任期內歷史最低點持平。這項針對1028名登記選民的調查誤差幅度為正負3.8個百分點。根據《路透》與益普索 （Reuters/Ipsos） 最新民調顯示，川普支持度下滑至約36%，創下第二任期低點。

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