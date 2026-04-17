焦點股》穎崴：台股第2檔萬元股 飆達10675元新天價

（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠、台股股后穎崴（6515）受惠AI帶動測試需求大爆發，股價驚驚漲，今開盤直接跳漲至10,000元，成為台股第二檔萬元股，早盤最高達10,675元，截至10點為止，股價來到10,610元，大漲790元、漲幅8.04%，成交量213張。

穎崴日前公告自結3月稅後淨利2.86億元、年增45.92%，每股稅後盈餘8.01元；穎崴月月獲利提高，先前已公告1月、2月獲利數，第一季累計稅後淨利達6.98億元，年增13.86%，每股稅後盈餘19.53元，賺近2個股本，超越去年同期的17.21元、去年第四季的13.53元，創單季獲利新高。

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穎崴指出，隨著AI相關應用訂單大爆發，在高階測試座Coaxial Socket及MEMS探針卡訂單強勁帶動下，3月營收首度破10億元大關，達到12.22億，第一季營收接近30億元，分別創單月與單季營收歷史新高。展望第二季，隨著在手訂單持續增加、新產能開出，營收可望逐季增長。

穎崴於去年第4季啟動既有廠房持續加購機台、擴大產能，並在高雄仁武產業園區租賃廠房重整建置後，已於3月底完成，並在近期順利啟用量產，規劃上半年產能將增加三至四成，新增量能以供應高階產品為主。高雄仁武產業園區自建擴廠預計7月動工，目標將於明年底開出新產能，屆時整體產能可望再增加二到三倍，以因應先進封裝與AI帶動的高階測試需求。穎崴也規劃增加探針卡月產能。

外資法人先前看好穎崴獲利將逐年強勁增長，喊買進之外，並將目標價由調升至1萬元，為首家調升穎崴目標價到萬元的法人，預估穎崴今年EPS將由去年的46.97元大幅跳增至111.82元，2027達220.46元，2028年進一步增加到260.56元。

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