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焦點股》研華：深化邊緣運算領域 帶量大漲

2026/04/17 10:00

研華揮軍台灣國際智慧移動展，聚焦車載Edge AI（邊緣人工智慧）應用。（記者方韋傑攝）研華揮軍台灣國際智慧移動展，聚焦車載Edge AI（邊緣人工智慧）應用。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）揮軍台灣國際智慧移動展，聚焦車載Edge AI（邊緣人工智慧）應用，鎖定車用邊緣AI（Mobility Edge AI）從實際場域驗證邁向規模化部署的商機，在市場資金青睞之下，研華今日股價帶量大漲，截至上午9時50分暫報370元，漲幅4.24%，成交量2498張。

研華指出，隨著智慧交通與車聯網應用快速發展，公司持續深化In-Vehicle Edge Computing（車載邊緣運算）架構，整合硬體平台、軟體架構與產業應用，將AI從單點技術導入轉化為可複製、可擴展的產業解決方案，進一步推動車載AI由示範場域走向大規模部署。

研華管理層目標結合智慧導航與路順規劃系統，協助企業優化車隊調度，亦強化綠色永續布局，推出結合太陽能與低功耗設計的戶外資產追蹤方案，後續預計強化軟硬整合平台、攜手全球夥伴合作，推動AI車載應用從單點落地走向產業化，打造更安全、高效且低碳的智慧交通體系。

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