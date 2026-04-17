焦點股》宇瞻︰Q1獲利驚人 股價衝漲停

（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠宇瞻（8271）受惠記憶體缺貨漲價，第一季獲利驚人，稅後淨利達18.62億元，年增逾19倍，大幅超越去年全年8.6億元，單季賺贏全年，創歷史新高紀錄，稅後每股盈餘（EPS）高達14.54元；宇瞻獲利佳績，激勵今股價開高走高，盤中亮燈漲停至179.5元，大漲16元，截至9點27分，成交量超過5400張，漲停後委買量逾2500張。

宇瞻昨公布第一季財報，受惠記憶體價量上揚，單季營收70.42億元，創歷史新猷，季增1.24倍、年增2.43倍，毛利率上揚至49.27%，年增32.79個百分點；稅後淨利達18.62億元，年增逾19倍，大幅超越去年全年8.6億元，單季賺贏全年，並創歷史新高。

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因應市況需求，為了滿足客戶強勁的訂單，宇瞻積極備料，財報顯示，截至今年第一季底，宇瞻存貨金額達83.84億元，較2025年底顯著增加約45.7億元。

為充實營運資金並支應未來發展需求，宇瞻董事會已決議發行第一次無擔保可轉換公司債，發行總額10億元，將透過競價拍賣方式辦理公開承銷，以強化財務結構與資金調度彈性。

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