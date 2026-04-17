台積電曝超猛財報還被超車！最新企業市值排名一次看

台積電昨日召開法說會。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電昨（16）日召開法說會，首季交出亮眼成績單，不過市場反應相對淡定，週四（16日）美股雖然上漲，但台積電ADR卻逆勢下殺11.75美元、3.13%，收在363.35美元。根據最新統計，台積電目前在全球企業市值排名中排行第7，遭博通（Broadcom）超越。

昨日台積電召開法說會，公布2026年第一季財報，單季稅後淨利達5724.8億元，優於市場預期，毛利率66.2%同樣超出預期，每股盈餘（EPS）為22.08元，寫下歷史新高紀錄。

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雖然台積電法說報喜，但台積電ADR跌3.13%，反觀美股週四上漲，道瓊工業指數漲115點或0.24%，標普500指數小漲18.33點或0.26%；那斯達克指數上漲86.68點或0.36%，費城半導體指數揚升90.06點或0.97%。

而根據Companiesmarketcap最新統計，全球企業市值排行中，台積電目前名次降至第7名市值約1.884兆美元，被博通超越，但排在沙烏地阿美（Saudi Aramco）之前。

根據排行1至5名企業分別為為輝達（NVIDIA）、Alphabet（Google）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）。

6至10名企業則為博通、台積電、沙烏地阿美、Meta、特斯拉（Tesla）。

另外台積電在台股方面，今（17）日以2055元開盤，台北時間9點52分左右，暫報2045元、下跌1.92%、下跌40元。

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