焦點股》聯發科：AI ASIC貢獻優於預期 外資上修目標價至2454元

聯發科股價強勢反攻。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）在AI ASIC（客製化AI晶片）業務發展為市場關注焦點，近來雜音不斷，但美系外資力挺聯發科，出具最新報告看好聯發科在AI ASIC領域的成長動能優於預期，隨著客戶需求持續增強，預期2027年及之後的獲利具備更大上漲空間，將聯發科目標價從2200元上調至2454元，聯發科近期股價出現V轉，今日持續上攻。

截至9:10分左右，聯發科股價上漲2.11%，暫報1935元，成交量逾2610張。

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美系外資上調聯發科AI ASIC營收預測，預估2026年與2027年分別達20億美元與123億美元，高於先前預估的15億美元與70億美元，占整體營收比重也將提升至10%與39%，優於原先預估的7%與23%。美系外資認為，聯發科獲利結構轉型進展優於預期，產品組合逐步擺脫智慧型手機依賴，轉向成長快速的AI市場。

另一方面，近期智慧型手機需求疲弱的疑慮已部分反映於股價。聯發科股價自2月高點至4月初一度修正約25%，跌幅明顯高於台股加權指數約8%的跌幅，主因市場擔憂記憶體價格上漲壓縮手機相關獲利。不過，台積電（2330）昨日法說會指出高階智慧型手機需求仍具韌性。

美系外資認為，聯發科正逐步降低對智慧型手機業務依賴，投資人應將焦點轉向AI ASIC帶來的長期成長潛力，而非短期手機市場波動。

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