黃金靜悄悄還會漲嗎？最新走勢、目標價曝光

黃金價格週四（16日）遊走平盤。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（16日）遊走平盤，市場靜待美伊和談傳出更多進展，專家對此指出，若美伊緊張局勢有所緩和或戰爭結束，加上聯準會（Fed）降息可能性加大，可能支撐貴金屬市場，且有機會升至每盎司8000美元。

黃金現貨大致不變，報每盎司4785.57美元。

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黃金期貨下跌0.3%，報每盎司4808.30美元。

《路透》報導，在美國和以色列對伊朗發動戰爭後，黃金3月呈現下跌，投資人對通膨升溫和市場流動性感到擔憂。金價之所以能反彈，源自市場對美國與伊朗將達成長期和平、結束戰爭協議的希望升溫，這有助於壓低能源價格，並緩解利率上升這個打壓金價的根本因素。

美國總統川普週四在Truth Social平台發文表示，以色列和黎巴嫩領導人已同意在美東時間下午5點，展開為期10天的停火。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「如果美伊緊張局勢有所緩和或戰爭結束，聯準會（Fed）未來降息的可能性將更大…… 這可能支撐貴金屬市場。」

《CNBC》指出，美伊戰爭爆發後，黃金價格上月呈現暴跌跡象，不過富國銀行認為，金價在上月暴跌後，有機會飆升至每盎司8000美元。

另一方面，交易員目前預期，今年美國降息的機率為32%。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌1%，報每盎司78.29美元。

現貨鉑金下跌0.6%，報每盎司2096.20美元。

現貨鈀金下跌0.7%，報每盎司 1561.50美元。

白銀協會（Silver Institute）和諮詢公司 Metals Focus表示，儘管需求預期減弱，但白銀市場的結構性供應短缺正邁向連續第6年。自2021年以來，已消耗庫存達7.62億盎司的庫存，讓流動性再度趨緊的風險受矚目。

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