自住回流重塑竹北房市，熱門路段出現「兩極行情」。（民眾提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣竹北房市降溫，但熱門路段走出不同軌跡。實價登錄顯示，科大二街平均總價年增率居各路段之冠；高鐵特區光明六路東二段，則是唯一單價正成長路段。意即投資退場、自住回流的結構性轉變，讓不同區位產品走出截然不同行情。

根據實價登錄統計，2024、2025年竹北市屋齡20年內熱門交易路段前五名，勝利八街一段為交易量第一名，整體房價普遍修正。其中，科大二街總價年增最多，達7.5%；光明六路東二段則是唯一單價年增路段，增幅2.1%。信義房屋竹二區協理陳世光指出，當前市場從投資導向轉為自住導向，價格表現反映了不同產品的區位條件。

請繼續往下閱讀...

科大二街2024年平均總價為2563.2萬，2025年平均總價來到2754.5萬。陳世光分析，先前市場熱絡時，交易主力多為單價較高的產品，隨著投資客退場，自住客重新回流，小坪數產品買氣相對降溫，自住族群對空間需求一直都在，單價修正後更願意購入大坪數，因此推升成交總價表現。

單價表現方面，陳世光指出，光明六路東二段位處高鐵特區核心，釋出物件數量本就有限，加上近期宏匯廣場、聯發科等陸續建設中，市場對區域發展有期待，並有指標型建案進場，讓價格具備支撐。在供給有限、需求穩定的條件下，價格走勢相對穩健，反映地段、建商品牌與產品規劃的市場認可度。

陳世光認為，竹北房市過去幾年快速上漲的階段已告一段落，房價短期內不易大漲，將呈現緩步、健康成長的態勢。目前市場以自住型買方為主，他建議，自住客可同時比較預售與中古市場，若屋齡尚屬相對年輕的中古屋產品，與預售案相比，在居住條件差異不大的情況下，價格落差更會凸顯產品的吸引力；加上近期政府放寬第二屋貸款成數，對市場信心亦有正面助益。不過，非核心生活圈或外圍區域，仍需留意價格回調風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法