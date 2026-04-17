歐洲汽車業前景堪憂 產業中心現金流自2019來幾乎腰斬

報告指出，歐洲汽車產業的現金流問題正持續惡化。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲工業支柱汽車產業正面臨多重衝擊，中國製造商日益激烈的競爭、美國關稅的影響以及中東地區持續的地緣政治不確定性，與此同時，這些公司也面臨鉅額投資需求，以支持向電動車的轉型，最新報告指出，儘管目前獲利看起來仍穩定，但歐洲汽車產業的現金流問題正持續惡化。

《彭博》報導，顧問公司AlixPartners的一份報告稱，德國、奧地利和瑞士的汽車製造商和供應商正竭盡心力將收入和利潤轉為現金，因為投資、電動化和其他日常成本消耗了這些資金。報告顯示，2019年以來，自由現金流下降了46％，凸顯出流動性緊縮正日益加劇。

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在資金方面，AlixPartners稱，自2019年以來，汽車公司支付的現金利息總額增加了220％，每1歐元自由現金流當中，超過一半都用於償還這些資金成本。

報告作者之一的比岑伯格（Rainer Bizenberger）表示，客戶需求進一步疲軟，營運資金惡化或意外成本衝擊，不再僅僅會導致回報下降，這些指標反映出的景象是「產業正面臨結構性財務壓力」，而不是週期性衰退，等待著自然逆轉。

這家顧問公司指出，庫存堆積導致現金流緊張，企業因此受到衝擊。受需求波動和貿易規範收緊等因素影響，庫存週轉時間比疫情前的水準增加了16％。

由於技術改革、價格壓力和需求下降，汽車供應商往往面臨最大的重新貸款壓力。報告表示，最終存活下來的公司不會是那些僅是擁有最好產品的公司，而是那些擁有雄厚財力，能夠在長期經濟低迷時期繼續投資，不會被迫做出有害權衡的公司。

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