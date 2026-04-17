台股開盤》「積」情過後 指數跌逾250點失守3萬7

「積」情過後，指數跌逾250點失守3萬7。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普16日表示，美方與伊朗代表的下1輪面對面談判，有可能會在本週末舉行，週四標普、那指續創新高，台股週五在聯發科、世芯-KY、力旺等IC設計、矽智財開盤上攻，指數開盤13.64點，以37145.66點開出。

不過，台積電昨法說報喜，然股價已先行反應，在週四台積電ADR下殺3.13%，受此影響，週五台積電開低走低，在面板雙虎、台光電、日月光、欣興、大立光、玉晶光等熱門電子股走跌，加上金融股亦下挫，指數翻黑，指數跌逾250點，回測36872點。 請繼續往下閱讀... 市場對伊朗戰爭可望解決的前景感到樂觀，週四（16日）標準普爾500指數及那斯達克指數再創新高，分別上漲0.26%、0.36%，其中那指連續第12個交易日上漲，創下自2009年以來最長連漲紀錄，道瓊工業指數則上漲115點、0.24%，收在48578.72點，費城半導體指數上漲0.97%，台積電ADR卻逆勢下殺11.75美元、3.13%，收在363.35美元。

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