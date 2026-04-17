她拿阿嬤的食譜料理創業翻轉人生！成政商名流指定主廚賺翻了

美國高端餐飲公司「Blackberry Soul Fine Catering」的創辦人強森（Rene Johnson） 。（圖擷取自Blackberry Soul Fine Catering官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美國高檔餐飲公司「Blackberry Soul Fine Catering」的創辦人強森（Rene Johnson） 打造出了價值1百萬美元（約3184萬元新台幣）的美食帝國，她在經營餐飲事業之前，是任職於房貸產業的電話銷售工作，然而，隨著房貸產業崩盤，她被迫重新思考人生方向，也因此轉向料理領域，如今事業有成的她，也成為創業導師計畫「Link and Thrive」的創辦人。強森說，自己做的每一道料理，包含桃子厚皮水果派（Peach Cobbler）、紅豆飯（Red Beans and Rice））和比司吉（Biscuit），全部都來自她阿嬤的食譜與記憶。

《商業內幕》報導，強森最初在房貸產業擔任電話銷售員，並在客戶完成購屋時親手準備甜點作為祝賀，包括桃子厚皮水果派與香蕉布丁等。隨著房貸市場崩盤，她被迫重新思考職涯方向，在孩子的鼓勵下，她轉而投入餐飲領域，並在舊金山灣區重新起步，逐步建立起Blackberry Soul Fine Catering餐飲品牌。

請繼續往下閱讀...

強森坦言，她小時候其實對食物沒什麼興趣，但她最喜歡的時刻，是和阿嬤坐在一起，阿嬤總是親手煮所有東西，強森也喜歡家人圍繞餐桌共聚的時光，「烹飪並非我的起點，而是人與人之間的連結。」

強森說，她是阿嬤的第一個孫女，「我總是說我最像阿嬤，我做菜像她，思考方式像她，經商頭腦也像她。我做的所有東西：桃子厚皮水果派、紅豆飯和比司吉都來自她。」

創業初期，強森從零開始接單，甚至親自處理所有烹飪與外送流程。然而，真正的轉捩點來自於商業規模化思維的建立。她指出，早期一直將事業視為「小型副業」，直到她開始以「公司」而非「小生意」的方式思考，才真正改變經營策略與成長速度。

在接到第一場婚禮大型活動後，她逐步打開市場，客戶從社區居民擴展至政商名流，承接政治募款活動與企業活動，曾為Google一次性供餐達2500人，也曾為加州州長紐森（Gavin Newsom）與美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）等政商人士提供餐飲服務。如今Blackberry Soul Fine Catering的價值高達1百萬美元（約3184萬元新台幣）。

在完成餐飲事業擴張後，強森進一步將職涯重心轉向創業教育，創立「Link and Thrive」創業導師計畫，協助其他創業者學習經營與規模化技巧。她表示，自己早期缺乏商業指導，沒有人教她如何經營企業、擴張規模或建立團隊，甚至早期也不了解公關的重要性，因此希望透過系統化教學補足這一環。

她常用一個比喻說明創業本質：「你可能會做一個很好的漢堡，但你知道怎麼經營一間漢堡店嗎？」她指出，包括團隊管理、客戶體驗與如何應對營運高低起伏，都是她的課程重點。

強森表示，希望將自身經驗傳承下去，讓更多人理解成功不只是工作成果，更在於如何面對挑戰、建立連結並持續成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法