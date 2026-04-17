快沒油了！IEA警告：歐洲航空燃油只剩6週

國際能源總署警告，歐洲航空燃油可能在6週內耗盡。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕油快用完了，國際能源總署（IEA）週四警告稱，歐洲的航空燃油可能只夠維持6週，這將對歐洲的經濟造成嚴重後果。

國際能源總署在1份發給 CNBC 的電子郵件聲明中表示，未來6週內，一些歐洲國家可能會開始面臨航空燃油短缺，這取決於它們能夠從國際市場進口多少燃油來彌補來自中東的供應損失。

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此前，中東佔歐洲航空燃油淨進口量的75%。

國際能源總署執行董事比羅爾週四在接受美聯社採訪時表示，荷姆茲海峽封鎖將導致「我們有史以來面臨的最大能源危機」 。

他還補充說，更廣泛的經濟影響包括“汽油價格上漲、天然氣價格上漲、電力價格上漲”，世界上的某些地區“受到的衝擊比其他地區更嚴重”。

比羅爾先前曾警告稱，隨著石油供應緊張局勢惡化，能源危機將在4月受到更嚴重的衝擊。

歐洲機場協會表示，航空旅行每年為歐洲經濟體創造8510億歐元（約新台幣30.3兆）的國內生產毛額，並支持1400萬個就業機會。

歐洲航空公司易捷航空週四表示，中東衝突和不斷上漲的燃油成本正在影響客戶的預訂量，今年稍後的機票預訂量與2025年相比下降了 2%。

易捷航空進一步指出，僅在3月就增加了約 2500萬英鎊（約新台幣10.67億）的燃油成本，並對至少70%的夏季燃油進行了避險，以防範價格波動。

代表歐盟各機場的歐洲機場協會（ACI Europe）上週表示，夏季旅遊高峰將受到干擾，對依賴旅遊業經濟成長的幾個成員國造成「嚴重的經濟影響」。

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