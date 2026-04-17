百萬YouTuber不做了！她靠副業轉型書店老闆 現實收益曝光

從百萬訂閱YouTuber到鄉村書店老闆，29歲的梅里爾（Paola Merrill）選擇在事業高峰急轉彎。（圖擷取自trailsendbookstore官網）

〔財經頻道／綜合報導〕從百萬訂閱YouTuber到鄉村書店老闆，29歲的梅里爾（Paola Merrill）選擇在事業高峰急轉彎。她坦言，儘管過去靠內容創作年收曾達六位數美元，但為了擺脫長期焦慮與高壓節奏，最終決定轉向經營實體書店與小規模創作，重新打造更可持續的職涯與生活模式。她表示，轉型後收入「確實大幅下降」，但身心健康已有明顯改善，而在2025年，梅里爾的書店Trail’s End Bookstore淨利約為2.9萬美元（約92.3萬元新台幣），她目前目標是達到4萬美元（約127.3萬元新台幣），長期希望提升至7萬美元（約222.81萬元新台幣）。

《CNBC》報導，梅里爾原本在幼稚園任職，2020年新冠疫情期間工時遭削減，開始拍攝家鄉華盛頓州溫斯羅普（Winthrop）的自然風景影片並上傳YouTube，其頻道TheCottageFairy迅速累積約160萬訂閱。她同時在Etsy販售水彩畫作品，隨著流量成長，訂單大幅增加，4年內出貨約4萬筆，並於2020年底轉為全職內容創作者。

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然而，高流量背後也帶來壓力。她表示，長期趕影片與期限讓自己頻繁出現恐慌發作與嚴重焦慮。2023年懷孕後，她決定逐步退出YouTube，改以群眾募資平台Patreon經營小眾內容，並於2025年開始販售自行出版的童話書，儘管收入明顯下滑，但身心狀態顯著改善。

梅里爾的職涯轉變並未就此停止。2025年初，她得知曾兼職多年的當地書店「Trail’s End Bookstore」出售，決定與丈夫加林（Luke Garing）決定接手，並於同年10月完成交易，正式轉型為書店經營者。

目前，梅里爾將重心放在書店營運，每週約投入20小時處理銷售、進貨與行政事務，同時逐步縮減線上創作內容，計畫未來完全退出Patreon。她強調，希望在工作與家庭之間取得平衡，「現在的工作時間確實比過去少很多」。

書店經營則面臨另一種挑戰。由於當地觀光導向明顯，營收呈現高度季節性波動，儘管整體而言是獲利的，但每個月的獲利會因觀光人潮與天氣變化而大幅起伏，如旺季可成長達100%，淡季則可能下滑超過50%。2025年書店淨利約2.9萬美元。為因應未來人流增加，兩人已提前擴充庫存並優化店內設計，並引入水晶展示作為額外收入來源。

梅里爾指出，大多數人在創業初期常將「規模成長」視為成功，但這樣的壓力曾讓她難以承受，因此選擇改變思維。如今，她將成功視為能經營一項自己熱愛、同時兼顧生活品質的事業。

未來，梅里爾目標從書店領取約4萬美元年收入，長期希望提升至7萬美元水準。她也強調，經營在地書店讓她能與社群建立更深連結，「這不只是工作，更是一種回饋社區的方式」。

丈夫加林則表示，從內容創作轉向實體經營後，梅里爾的狀態明顯更快樂，「這樣的轉變，絕對是值得的。」

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