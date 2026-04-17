重振晶圓代工 英特爾挖角三星高階主管

英特爾為重振晶圓代工業務，挖角三星高層。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技大廠英特爾正試圖重振晶圓代工業務，為此聘請了南韓三星電子負責代工業務的高層韓勝勳，希望能幫助這家公司贏得客戶。

《彭博》報導，根據週四（16日）發表的聲明，在三星擔任代工業務資深副總裁的韓勝勳（Shawn Han，Seung-Hoon Han，音譯）預計將在下（5）月加入英特爾，擔任晶圓代工服務總經理，並向代工部門負責人錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）直接匯報工作。

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在執行長陳立武的領導下，英特爾轉虧為盈的計劃核心是發展晶圓代工業務，這項業務將為外部客戶生產晶片。目前，晶圓代工市場由台積電主導（2330），三星位居第二，但與龍頭的台積電的差距仍相當大。

幾十年來，英特爾一直完全依靠自身工廠網路生產自己的晶片，但該工廠內部的晶片設計業務已無法承擔維護和擴大這些設施的鉅額成本。這代表英特爾必須說服其他晶片製造商，允許英特爾成為他們的晶片代工商。不過，這取決於英特爾能否證明自己擁有領先的技術，然而，這正是英特爾近年來逐漸失去的優勢。

錢德拉塞卡蘭在聲明中表示，這次的人事任命體現出英特爾晶圓代工持續重視與客戶的緊密合作，還有以客戶需求為導向的執行，韓勝勳在三星擁有超過10年的晶圓代工領導經驗。

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