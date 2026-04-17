Cybertruck賣不動？18％銷量靠自家人買單撐場 「這公司」是大客戶

外媒指出，特斯拉Cyber​​truck銷量恐虛高，自家集團SpaceX在去年第四季就買了1279輛。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕最新登記數據顯示，特斯拉（Tesla）Cybertruck的銷售情況遠不如表面亮眼，被爆出近2成銷量全靠自家內部關聯公司接盤撐場。據報導，如果扣除這些「自家人買單」的交易，Cybertruck在美國的年增率將出現高達51%的衰退，而非官方數據所呈現的情況。

以當時單價計算，特斯拉透過向馬斯克旗下的企業銷售車輛，等於為自身帳面創造了超過1億美元（約新台幣31.5億元）的收入。

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外媒指出，2025年第4季，美國共登記7071輛Cybertruck，其中竟有1279輛由SpaceX購買、占比高達18%；若再加上xAI、The Boring Company與Neuralink等關聯企業，總計達1339輛，接近整體銷量的2成。

事實上，這種內部消化庫存的情況早有跡象。早在2025年10月，就有大量Cybertruck被拍到運往SpaceX基地與xAI據點，該公司工程師也曾證實，這些企業正在以Cybertruck替換原有車隊。

最新數據則進一步證實，2026年1月與2月，馬斯克旗下企業仍持續購入Cybertruck。

然而，若剔除這些內部交易，Cybertruck的真實銷售速度遠低於預期。當初馬斯克對外宣稱年銷量可達25萬輛，但目前實際僅約2萬輛，不到目標的1成。業界分析更直言，市場對這款車的需求正在快速枯竭。

產品表現同樣不理想。2025年，Cybertruck銷量甚至被Ford F-150 Lightning超越，而後者最終卻因銷售不佳而停產，凸顯整體電動皮卡市場需求疲弱。特斯拉曾嘗試透過調漲價格、拓展中東市場，甚至考慮轉作貨運用途來刺激需求，但效果有限，最終只能依賴自家企業吸收庫存。

目前市場焦點轉向價格調整後的表現。2026年2月，特斯拉推出售價6萬美元（約新台幣189.4萬元）的入門版Cybertruck，大幅低於先前8萬美元（約新台幣252.5萬元）的起價，成為觀察需求是否回溫的關鍵。

外媒指出，第二季將是首個完整反映降價效果的季度，若銷售仍無法改善，意味著即使犧牲利潤，市場需求依然不足，整體情況將比目前數據顯示的更加嚴峻。

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