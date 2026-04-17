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黃金價格最新分析來了！華爾街喊史詩級8000美元目標價 揭背後邏輯

2026/04/17 10:08

富國銀行證券在最新報告指出，黃金長線目標價可望上看每盎司8000美元。（路透）富國銀行證券在最新報告指出，黃金長線目標價可望上看每盎司8000美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街投行「富國銀行證券」（Wells Fargo Securities）最新報告指出，在貨幣貶值交易（Debasement Trade）持續發酵下，黃金長線目標價可望上看每盎司8000美元，意味相較目前約4800美元水準，仍有逾66%的上行空間，成為市場關注的核心焦點。

《CNBC》報導，富國銀行證券在報告指出，儘管金價在美伊戰爭爆發後一度回檔，3月黃金期貨重挫近11%，創2013年6月以來最大單月跌幅，但此波修正已使價格更接近模型推估的合理區間。富國銀行證券首席股票策略師Ohsung Kwon表示，目前金價約落在4500美元合理價附近，後續在三大驅動力支撐下，仍具持續上行動能。

該機構分析，全球央行正逐步降低對美元等法定貨幣的依賴，轉而增加黃金配置，形成所謂「貨幣貶值交易」，這將成為推升金價的關鍵結構性力量。Ohsung Kwon進一步指出，在五種經濟情境中，有四種將導向貨幣持續貶值，可能推動金價在2027年前上漲至每盎司8000美元。

從時間軸來看，報告認為，本輪貨幣貶值循環自2022年啟動，當時俄羅斯入侵烏克蘭，以及美國啟動升息循環，促使全球各國央行加速增持黃金。而歷史經驗顯示，每一輪貨幣貶值週期平均持續約8.5年，而目前這一輪才進行約3.5年，尚未過半，意味著後續仍有發展空間。

不過，報告也提出空頭風險情境。若貨幣貶值動能不如預期，金價可能在2027年底回落至4000美元，較現行水準下跌約17%。

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