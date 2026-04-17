Netflix財測不如預期盤後跌逾9％ 創辦人哈斯廷斯辭董事

Netflix財測低於預期，股價盤後暴跌9.6％。（路透資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕影音串流平台Netflix公布最新財測，第2季業績預測低於分析師預期，導致股價在盤後暴跌。Netflix同（16）日也宣布，現任董事長、共同創辦人哈斯廷斯（Reed Hastings）將在6月股東大會上卸下董事會職務，結束他長達29年的任期。

《彭博》報導，Netflix週四公布Q1業績和最新財測，今年前3個月，Netflix營收成長16％至123億美元（約新台幣3888.03億元），高於先前預期的122億美元（約新台幣3856.42億元），每股盈餘1.23美元，高於預期的0.76美元。這部份是由於派拉蒙天舞（Paramount Skydance）為華納兄弟（Warner Bros. Discovery）向Netflix支付了高達28億美元（約新台幣885.08億元）的解約費。

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不過，展望第2季，Netflix預計每股盈餘0.78美元，低於華爾街預期的0.84美元。營收預期也相對疲軟，Netflix表示，截至6月底的3個月內，營收預計為125.7億美元（約新台幣3973.37億元），低於分析師預期的126.4億美元（約新台幣3995.5億元）。消息公布後，Netflix盤後股價重挫9.6％。

這是Netflix在今年2月退出華納兄弟激烈的競購戰以來公布的首份財報，此前，Netflix與派拉蒙持續數個月的爭奪戰導致公司股價承壓，投資人擔心如果達成潛在交易，Netflix將承擔鉅額債務，華爾街也擔憂，這是否代表Netflix已經「沒有新招了」。

共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）和彼得斯（Greg Peters）在致股東的一封信中表示，華納兄弟本來可以成為Netflix策略中一個「很好的加速器」，但前提是價格要適當。最終派拉蒙以1100億美元（約新台幣3.47兆元）的價格收購華納兄弟，這筆交易目前正受到歐美監管機構的審查，並遭到好萊塢的強烈反對。

華爾街現在正關注Netflix是否能維持用戶活躍度，高層表示，第一季所有地區的用戶留存率皆有提升。Netflix在3月調升訂閱價格，將無廣告標準套餐提高了2美元，至每個月20美元（約新台幣632元）。

兩名執行長試圖讓投資人放心，他們仍充滿信心，並制定未來發展計劃，概述了3個優先事項，提供更多優質節目、應用新技術並從會員那裡獲得更多收入。該公司計劃今年增加節目製作方面的支出，這也是本季獲利可能令人失望的主要原因。

薩蘭多斯提到，Netflix計劃在全球擴大體育節目投入，包括世界棒球經典賽（WBC）等大型賽事，這項賽事幫助Netflix在日本創下用戶成長紀錄。另外，Netflix也正商討擴大與美國國家美式足球聯盟（NFL）的合作關係。

Netflix計劃在本（4）月稍晚推出更新後的行動裝置體驗，其中包括直式影片頁面，這將使用戶更容易與內容互動。除了電影和電視劇，Netflix也在電玩遊戲和Podcast（播客）領域投入大量資金。

哈斯廷斯辭董事象徵著串流媒體產業先驅一個時代的結束，現年65歲的哈斯廷斯為Netflix提供了初始資金，最初以DVD郵寄租賃服務起家，並在1999年接替共同創辦人藍道夫（Marc Randolph）擔任執行長，帶領公司度過了與百視達（Blockbuster Video）的激烈競爭，並推動Netflix向串流媒體領域的轉型。

在哈斯廷斯領導下，Netflix將服務拓展到190多個地區，擊敗好萊塢製片廠，打造了全球最有價值的娛樂公司。哈斯廷斯在2023年1月卸任執行長，在談到辭董事的議題時，薩蘭多斯強調，哈斯廷斯離開董事會與華納兄弟的競購案無關。

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