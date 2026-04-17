65歲翁開心賣房卻在移居鄉下最後一刻 因妻「1決定」下場超淒涼

65歲翁開心賣房卻在移居鄉下最後一刻，因妻決定離婚，下場超淒涼。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕1次旅行意外讓即將即滿60歲的T先生和妻子A，出現「晚年在鄉村過上輕鬆的生活」想法，因此，在接下5年，T先生滿心歡喜的準備搬遷計畫，並在65歲退休時，開心把東京房子賣掉，準備搬家的最後一刻，妻子突然對T說：「我不會跟你走，請你跟我離婚吧。」T震驚不已，最後悶悶不樂說，「好吧，那我們取消吧，可以嗎？」，然心意已決的妻子回“我已經決定離婚了，對不起。”

日媒報導，居住在東京的T先生表示，晚年鄉村生活想法， 一切都始於1次旅行中，在遠離城市喧囂的寧靜氛圍中，妻子A突然說：「住在這樣１個悠閒自在的地方該有多好啊」。

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雖然T先生對她的話感到有些驚訝，但他同意這是個好主意，他說「等我退休了，我們就搬到像這樣的鄉村地區來住吧」。

T先生下定決心帶著妻子去1個新的地方重新開始，於是接下來的5年裡，他都在收集有關搬遷的資訊。

T先生帶著妻子走遍了日本各地的鄉村地區，也去了東京舉辦的搬遷說明會，聽取了已經搬遷的夫婦們的經驗分享。最終，T先生決定選擇1個小鎮，那裡對新來者非常友好，氣候溫和，附近還有溫泉，最重要的是，T去了兩三次之後，就和當地人熟識起來，彼此的關係也越來越好，以至於他們會說：“我們盼著你搬過來呢。”

T先生也仔細模擬了他們退休後的生活開支，賣掉在東京的公寓後，即使在附近購買1棟有地皮的獨棟住宅，他們仍然會有相當可觀的經濟盈餘。他們的計算表明，僅靠退休金、退休金和積蓄，他們就能過上舒適的生活，還能享受自家花園的樂趣。

直到T先生65歲時正式退休，當天妻子準備了1頓家常便飯，簡單地慶祝了一下，兩人碰杯時，T先生說：「終於到了搬家的時候了。」A女士只是微笑著，沒有說話。那天晚上，他們安然入睡。

Ｔ先生在退休第2天，1股孤獨感湧上心頭，讓他對自己的生活感到茫然，心想也許是過去虛度了光陰，不過，現在起可以重新開始新生活，他想搬那個小鎮，希望能融入並得到當地人的熱情歡迎。

在他們完成了公寓的出售事宜，正準備僱用搬家公司的時候，妻子A突然對T說：“我想和你談談。”

妻子接著說：“我不會跟你走。對不起，請你跟我離婚吧。”T簡直不敢相信自己的耳朵，「啊？你什麼意思？我沒聽懂你在說什麼，你一開始不是說你想住在鄉下嗎」？

妻子A首先為自己一直保持沉默而道歉，然後她開始談起孩子，兩個女兒住在東京，都懷著孕，她說，眼看著孫輩們即將出生，如果發生什麼事，她希望能在他們身邊幫忙。

接著她談到了社交生活，A女士有很多多年的好友，她的生活也很充實，包括陶藝課、網球俱樂部、志工工作等等。她告訴丈夫，結束這些關係對她來說將是巨大的損失。

此外，還有醫療方面的問題，A女士40歲出頭時曾經輕微中風，雖然幾乎沒有後遺症，但她擔心如今60多歲的她會再次中風，她語氣急切地說：「對不起，如果我住在那裡，再次中風，送醫可能會延誤，我可能會沒命。」

妻子最後說，“我不想離開東京，我一直不好意思說出口，我想你可能也不想再住在這裡了，所以我覺得離婚是唯一的選擇。”

當T先生聽到這話時，他震驚不已，說實話，他很生氣妻子的不負責任，他覺得妻子應該早點告訴他，而且他也憤憤不平，因為在他調查此事的5年裡，妻子竟然一直保持沉默。

「好吧，那我們取消吧，可以嗎？」丈夫T悶悶不樂地說，但妻子依然不肯讓步，並回“我已經決定離婚了。對不起。”

專家表示，事實上，搬遷計畫上的分歧只是一個導火線,問題的根源在於夫妻間根深蒂固的隔閡。丈夫疏於照顧家庭，一心撲在工作上，妻子獨自撫養孩子，孩子們年幼時，她對丈夫已徹底失望，夫妻感情漸行漸遠。

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