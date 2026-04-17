開到老！專家點名4款「耐操」MPV車 Toyota、Honda上榜

專家點名4款「超耐操」MPV車，豐田、本田上榜。圖為Sienna Hybrid（業者提供，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕與SUV相比，MPV憑藉其滑動門、更低的上下車高度，以及足夠寬敞卻不顯笨重的空間，獨樹一幟，對於一些退休人士來說，無疑是更好的選擇，專家表示，豐田、本田等4款2026年式的MPV超耐用，足以陪伴您整個退休生活。

《gobankingrates》報導，如果您希望擁有1輛耐用的MPV，根據《Car and Driver》雜誌的評選，以下4款是2026年最值得購買的車型。

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豐田（Toyota） Sienna Hybrid

對於那些正在尋找燃油經濟性最佳的MPV的退休人士來說，2026年豐田Sienna混合動力車一定會讓他們眼前一亮。雖然美國環保署（EPA）尚未公佈該車型的燃油經濟性數據，但預計其燃油經濟性將與2025款車型相近，城市和高速公路油耗均為每加倫36英里（約57.96公里）。

該款車標準安全配置包括10個安全氣囊和駕駛輔助功能，例如盲點監測、後方交叉路口預警和豐田安全感應系統2.0，還提供3年或3.6萬英里（約5.79萬公里）有限保固、5年或6萬英里（約9.66萬公里）動力系統保固。此外，還包含2年或2.5萬英里（約4.03萬公里）免費保養。

起亞（Kia）Carnival

起亞Carnival造型偏向SUV風格，但依然舒適，而且第3排座椅後方的空間也相當寬敞。

2026年車型的EPA油耗數據尚未公佈，但2025年車型的城市油耗每加侖18英里（約28.98公里），高速公路油耗為26英里（約41.86公里）。

自動緊急煞車、車道維持輔助和盲點監測等安全功能均為標配，另起亞提供的長達10年或10萬英里（約16.1萬公里）的動力系統保固，對計劃長期持有該車的退休人士來說極具吸引力，但該保固不包含免費保養服務。

本田（Honda）Odyssey

本田Odyssey最多可容納8人，第2排座椅配備魔術滑動座椅，可從長條座椅轉換為獨立座椅。此外，第3排座椅可折疊放倒，以增加載物空間。

2026年本田Odyssey的預計燃油經濟性基於2025款車型，城市油耗為每加侖19英里（約30.59公里），高速公路油耗為28英里（約45.08公里）。

該車款標準安全配置包括自適應巡航控制、車道維持輔助和車道偏離預警。保固範圍包括3年或3.6萬英里有限保固以及5年或6萬英里動力系統保固；並提供1年或1.2萬英里（約1.93萬公里）免費保養服務。

克萊斯勒（Chrysler）Pacifica

克萊斯勒Pacifica提供汽油版和插電式混合動力版兩款車型，其燃油經濟性數據可能與2025年車型相近，城市油耗為每加侖19英里，高速公路油耗為28英里。汽油版Pacifica的第2排座椅配備可折疊收納至地板下的Stow 'n Go座椅，提供額外的載物空間。

至於其標準安全配置包括具有行人偵測功能的自動緊急煞車系統、盲點監控系統和自適應巡航控制系統。汽油版車型的有限保固期為3年或3.6萬英里，而混合動力車型的零件保固期為10年或10萬英里（約16.1萬公里），不包含免費定期保養服務。

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