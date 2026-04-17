2026年便宜機票攻略！專家揭5大撇步 這天訂票最省錢

2026年便宜機票攻略！專家揭5大撇步，週五訂票最省錢。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年機票價格依然居高不下，但根據Expedia《2026 年機票省錢攻略》報告最新數據顯示，旅客只如果旅客只要透過5個技巧，策略性地預訂機票和出行，每次旅行仍然可以節省數百美元。

《gobankingrates》報導，Expedia發佈的《2026 年機票省錢攻略》報告利用數百萬個數據點和最新的消費者研究，確定了今年節省機票費用的最佳方法。以下是專家分析揭露的5省錢妙招。

請繼續往下閱讀...

1. 8月出行可享最優惠機票

報告發現，8月是出遊最划算的月份，8月搭飛機出遊通常比12月出遊便宜29%，相當於每張機票約節省120美元（約新台幣3787元）。

如果你在國內旅行，1月是機票最便宜的月份，因為假日後需求下降。

2.週五是預訂機票和飛機最便宜的日子

想要省錢，最好等到週五再訂機票，如果你的行程比較靈活，可以考慮週五出行，這樣比較容易買到最便宜的機票。

“預訂時間至關重要，”Expedia集團旗下品牌全球公共關係副總裁梅蘭妮·菲什表示，“預訂日期和出行日期之間的差別，可能決定您是多付錢還是能省下一大筆錢。”

根據 Expedia 的數據，週五出行比週日出行最多可節省 8%。然而，對於國內航班而言，最便宜的旅行日期是星期二，機票價格通常比週日出發便宜14%。

3.了解預訂機票的最佳時間

菲什說，預訂國內經濟艙航班最划算的時間段是出發前15至30天。與提前6個月以上預訂相比，平均可節省130美元（約新台幣4105元）。

國際機票定價不那麼直觀，有時等待反而能省錢，提前31到45天預訂，平均可以比提前6個月預訂節省190美元（約新台幣6000元）。如果等到接近出發日期再預訂，還能省更多，提早8到15天預訂國際航班，平均可省下225美元（約新台幣7106元）。

「當然，缺點是可能會遇到直飛航班減少、座位選擇有限等問題，」菲什說。

4.明智地選擇出發機場

最方便的機場可能不是最便宜的，所以為了省下一大筆錢，多走遠一點也可能是值得的。菲什表示，靈活選擇出發機場是節省開支最明智的方法之一。

Expedia的分析顯示，佛羅里達州勞德代爾堡、拉斯維加斯和奧蘭多是美國最經濟實惠的主流出發機場，平均票價比全國平均低約25%。

另一方面，華盛頓杜勒斯機場、舊金山機場和紐約甘迺迪機場是機票最貴的機場。

5.利用廉價航班

如果您2026年的旅遊目標是找到最便宜的機票，那就選擇那些以低價著稱的航線。在美國國內，從佛羅里達州奧蘭多飛往佛羅里達州勞德代爾堡、拉斯維加斯飛往聖地牙哥以及洛杉磯飛往拉斯維加斯的航班，平均票價都低於160美元（約新台幣5053元）。

價格低於275美元（約新台幣8645元）的國際經濟型航線包括：佛羅里達州勞德代爾堡至巴哈馬拿騷；休士頓至宏都拉斯科馬亞瓜；以及佛羅里達州奧蘭多至多倫多。

今年也是前往宏都拉斯、墨西哥莫雷利亞和東京的好時機，飛往這些目的地的機票價格比去年同期下降了高達 25%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法