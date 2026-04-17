美股收盤》台積電ADR下殺逾3％！標普、那指續創新高

週四美股上漲。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕市場對伊朗戰爭可望解決的前景感到樂觀，週四（16日）標準普爾500指數及那斯達克指數再創新高，分別上漲0.26%、0.36%，其中那指連續第12個交易日上漲，創下自2009年以來最長連漲紀錄，道瓊工業指數則上漲115點、0.24%，收在48578.72點，費城半導體指數上漲0.97%，台積電ADR卻逆勢下殺11.75美元、3.13%，收在363.35美元。

綜合外媒報導，美國總統川普週四證實他已與黎巴嫩總統約奧恩（Joseph Aoun）及以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行「很棒的」對話，以黎兩國同意停火10天，將於美東時間16日下午5點開始。受此消息提振，股市上漲。此外川普週四也表示，美伊下一輪面對面會談「可能、也許，就在下週末」。

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受美伊兩國可望達成和平協議的預期提振，股市近日上漲，標普500指數本週開局便抹去自伊朗戰爭爆發以來的所有跌幅。

焦點股方面，晶圓代工龍頭廠台積電16日召開法說會並公布今年第一季財報，每股獲利22.08元創單季新高，單季EPS首度站上20元之上，獲利也創單季獲利新高，但台積電ADR股價卻下跌逾3%。美國社交媒體平台提供商Myseum將業務重心轉向AI，更名為Myseum.AI，週四股價大幅飆升129%，收在3.30美元。醫療大廠亞培下調全年獲利預期，股價暴跌6%，觸及2023年11月以來的最低水準。

道瓊工業指數上漲115.00點或0.24%，收報48578.72點。

標普500指數上漲18.33點或0.26%，收在7041.28點。

那斯達克指數上漲86.69點或0.36%，收24102.70點。

費城半導體指數上漲90.06點或0.97%，收9329.35點。

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