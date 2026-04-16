北京推「去美元化」沒用！2月外國持有美債金額創新高

美國財政部最新公布的數據顯示，今年2月外國持有的美債金額創紀錄最高。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管中國帶頭推動「去美元化」，但美元資產，尤其是美國公債，仍是各國政府和私人投資人青睞的資產。美國財政部最新公布的數據顯示，今年2月外國持有的美債金額創紀錄最高，持續加碼的日本和英國持有金額仍居前2位，中國小幅減碼後仍排第3，台灣則維持第10大地位。

美國財政部指出，今年2月外國持有美債總額增至9.49兆美元，較1月的9.29兆美元增加2.1%；與去年同期相比，外國持有的美債總額增加6.6%，反映出今年初債券殖利率回落，以及與其他開發中市場相比，美債殖利率仍相對具吸引力。

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匯豐銀行全球首席經濟學家亨利（Janet Henry）表示，當前的「去美元化」論述「誇大了迄今為止發生的事情」，美元仍然是全球最主要的貨幣，美國公債仍然有買家。

亨利指出，儘管包括中國在內的一些國家正在減少對美債的曝險，但來自​​英國、開曼群島等金融中心和私人投資人的持有不斷增加。

全球持有美債總額增加，主要由日本和英國帶動。今年2月日本持有的美債金額增至1.239兆美元，過去14個月中有13個月增加。英國持有金額也增至8973億美元，月增2%。相較之下，中國持有金額由1月的6944億美元降至6933億美元，自2025年1月以來，中國持有的美債金額已縮減9%。

今年2月持有美債第4至第9大國家依序為比利時（4547億美元）、加拿大（4463億美元）、盧森堡（4457億美元）、開曼群島（4430億美元）、法國（3951億美元）、愛爾蘭（3506億美元）。台灣持有的美債金額達3135億美元，較1月增加57億美元，仍維持全球第10大地位。

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