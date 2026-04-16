投信：AI外溢效應發酵 出口第二季看俏

AI外溢效應帶動台灣出口續強。（路透資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕AI外溢效應帶動台灣出口續強！投信機構表示，根據統計，2026年首季出口金額達1957.4億美元，不僅未見淡季回落，反而較前季成長，反映全球需求結構由AI應用驅動轉變。儘管，高頻寬記憶體供應仍存不確定性，但AI相關產品需求強勁，新一代運算架構放量，帶動半導體產業走出修正期，出口與產業同步回溫。

台股多頭氣勢、一發不可收拾，本週四（16日）再接再厲，大盤指數收在3萬7132.08點，創歷史收盤新高。

請繼續往下閱讀...

永豐投信表示，企業導入AI比例提升，顯示AI應用由概念轉為生產力工具，推動雲端與資料中心投資擴張。美系雲端服務供應商資本支出高檔，有望長期支撐上游供應鏈。

展望第二季，出口在AI訂單延續與基期優勢下，仍具雙位數成長潛力，短期需關注國際政經變數，但成長主軸不變。

在此環境下，面對產業結構轉型與市場波動並存，投資策略應回歸基本面與紀律操作；「永豐永豐基金」累積報酬率表現，以台股為核心投資範圍，透過主動式選股機制，聚焦具備長期競爭優勢的企業，同時兼顧持股集中度與風險控管。

其中，「永豐永豐基金」資產配置採「核心＋衛星」架構，以電子產業作為核心持股，並搭配部分傳產與循環族群，提升整體投資組合的靈活度與抗震能力。選股層面，基金強調深入研究企業基本面，從財務結構、獲利能力及產業地位進行篩選，並依據總體經濟與政策趨勢動態調整配置。

永豐投信指出，短期市場波動雖難避免，但長期表現仍將回歸企業價值本身。投資人可透過具備明確策略與風險控管機制的主動式基金參與台股，不僅有助掌握 AI 帶來的結構性機會，也能在震盪市況中維持穩健節奏，參與市場表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法