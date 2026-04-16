中小企業總會李育家 獲頒經濟專業獎章

全國中小企業總會理事長李育家（右）獲頒經濟專業獎章。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫今（16）日頒發「經濟專業獎章」予中華民國全國中小企業總會理事長李育家，以表彰其在任期內對我國中小企業發展的卓越貢獻。

經濟部表示，李育家在8年任內展現高度使命感與卓越領導力，持續為中小企業付出心力。本次獲頒經濟專業獎章，不僅是對其長期努力貢獻的肯定，更為我國中小企業未來的發展奠定堅實的基礎。

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李育家受獎致詞表示，感謝經濟部肯定，並將榮耀獻給所有攜手同行的單位與夥伴，中小企業總會任務是扮演好政府與中小企業之間的溝通橋樑，以及栽培與善待中小企業，也肯定政府對中小企業的支持讓人感到溫暖，給予企業繼續前進的力量，也期許在現今各項指標都不錯的經濟環境下，中小企業能持續前進。

李育家自107年6月接任中小企業總會理事長，並在111年續任至今，持續深耕中小企業發展工作。其擔任行政院經濟發展委員會顧問及「包容成長」共同召集人、經濟部產業發展諮詢委員及總統創新獎委員等重要職務，從國家政策高度出發，推動普惠中小微企業及青年發展相關政策，並提出「中小企業為台灣經濟護國山脈」的關鍵論述，顯著提升中小企業於國家安全戰略中的地位。

李育家也擔任「台美中小企業諮詢會」召集人，積極強化台美經貿合作；同時推動與日本中小企業廳的交流合作，致力協助業者接軌國際供應鏈、開拓海外市場。

龔明鑫致詞表示，李育家8年來積極擔任國家智庫，任內以來台灣經濟面臨美中貿易衝突、COVID-19疫情、關稅挑戰、供應鏈重組及通膨等多重不確定性，但他帶領中小企業度過營運挑戰，展現了前所未有的韌性，以其卓越領導力和前瞻視野，成功搭建中小企業與政府間的溝通橋樑

龔明鑫續指，李育家積極協調政策資源成功爭取調降信保手續費及稅後盈餘5%投資抵減等措施，理性倡議推動公私協作、同時推動「二代大學」強化家族企業的永續經營，為中小企業長期發展提供永續經營與競爭實力。

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