首季壽險業總保費收入近8000億 投資型初年度保費年增逾5成

依據壽險公會統計，2026年首季壽險業總保費收入達7949.72億元。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕依據壽險公會統計，2026年首季壽險業總保費收入達7949.72億元，較去年同期增加18.6%；其中初年度保費收入3682.9億元，較去年同期增加36.1%；投資型保險商品的初年度保費收入1879.6億元，更較去年同期成長54%。

以投資盈虧是否由保險公司負責分為傳統型商品與投資型商品。傳統型商品保費收入達5813.6億元，較去年同期成長11%；其中初年度保費收入1803.3億元，較去年同期增加21.1%，續年度保費收入4010.3億元，較去年同期增加7.0%。

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壽險公會說明，傳統型成長動能主要來自三方面：首先，受美國聯準會（Fed）維持基準利率不變影響，市場對利率預期仍持觀望態度，加上現行美元保單宣告利率維持相對吸引水準，帶動美元利變型保險商品銷售動能；其次，因應保險業自2026年起接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，會員公司持續推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品；最後，基於平衡資產負債與幣別配置需求，部分會員公司陸續推出外幣計價之分紅保單及利變型保險商品,並透過與銀行通路合作，帶動傳統型保險商品銷售。

投資型保險商品保費收入2136.12億元，其中初年度保費收入1879.6億元，較去年同期成長54%。其中，投資型壽險初年度保費收入726.81億元，較去年同期增加61.3%；投資型年金險初年度保費收入1152.78億元，較去年同期增加50.4%。

壽險公會說明，投資型壽險成長動能主要來自：會員公司持續與銀行及投信通路合作，因應投資市場環境變動，提供兼具保障與投資功能之保險商品，以滿足民眾多元投保需求，帶動整體銷售表現。

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