地緣與通膨風險交織 專家建議採多元資產策略因應市場波動

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2026年開年以來，全球地緣局勢風險再度升溫，中東局勢的不確定性帶動油價高漲，進而推升市場對通膨走高的預期，造成全球股債資產大幅波動。面對複雜的宏觀環境，富蘭克林證券投顧指出，美伊局勢消息面反覆，通膨與貨幣政策不確定性加劇，但當前仍有許多具基本面支撐的優質股、債資產浮現良好投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）指出，雖然通膨與就業市場數據仍具波動，使聯準會的貨幣政策前景存在不確定性，但目前的通膨走勢大致符合聯準會的中期預期。市場已逐步調整並延後對寬鬆政策的期待，反映出利率可能在相對高檔維持更長的時間。儘管長天期公債殖利率呈現區間震盪，顯示市場正努力在成長與通膨風險間尋求平衡，但整體金融環境雖然波動增加，卻並未出現失序狀態，各類資產與產業之間的分化表現，反而為精選投資標的創造了良好契機。

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在債市策略方面，布萊頓認為隨著殖利率曲線趨於正常化，利率環境已逐步反映通膨與政策現實。觀察當前包括美國公債、機構房地產抵押債、投資級債及非投資級債的殖利率，相較於過去十年的平均水準，仍具備相當的吸引力。儘管信用利差目前處於相對緊縮的位置，但透過主動式的多元配置策略，投資人仍有機會打造出具備韌性的收益組合，兼顧資產防禦與收益獲取。

在股市展望上，美股正出現獲利增長更為均衡的趨勢。布萊頓分析，目前史坦普500指數的市值加權與等權重指數之間的估值差距開始縮小，這意味著資金流向不再僅侷限於少數高評價個股，而是開始擴散至評價與基本面更具吸引力的標的。今年以來，能源、原物料及工業等循環性類股表現領先，而民生消費、公用事業與醫療等防禦型類股也各有發揮。市場普遍預期未來的企業盈餘增長將更為全面，不再由單一產業主導，這將有利於透過分散產業與風格的配置來掌握長期成長機會。

針對整體的投資佈局，富蘭克林證券投顧建議以追求股利和債息為主的穩定月收益型投組策略做為核心配置，減緩下檔風險並同步參與美國與全球市場⾧期增⾧機會。富蘭克林收益投資策略已有超過75年悠久歷史，全球管理資產規模逼近1000億美元，該策略廣泛靈活運用債息、股利與混合型資產，橫跨不同資本結構的布局策略，並透過彈性與動態的資產配置，致力於提供持續性穩定的收益。

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