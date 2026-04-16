台新證券出包！金管會：從未見這麼多筆錯帳 先罰10萬違約金

台新證券出包，金管會表示，先依法開罰10萬違約金。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新證券系統分別在4月7日與4月14日出現大當機，其中，台新證券今天主動公告有9千多筆「出包」，但實際的錯帳金額，目前還在釐清確認當中；金管會證期局今天表示，依法最後申報期限為今日上午10點，確定無法如期完成申報，因此，會先依照「證交法」規定開罰10萬元以下的「違約金」，證期局更坦言，「從未見過這麼多筆的錯帳」。

近期台股屢創史上新高，成交量更是不斷放大，但台新證券卻發生大規模交易錯帳，金額高達17.6億元；對此，證期局官員強調，正確的數字還在計算當中，仍在逐一核對，需要時間核對確認。

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證期局指出，本次事件並非單一時間點，而是接連發生兩次系統異常，分別在4月7日與4月14日。4月7日是台新證券整併原新光證券後的系統整合階段，當日大量原新光證券客戶轉入並同時登入交易，既有後台系統瞬間承受龐大流量，出現效能狀況，進而影響成交回報速度。

至於4月14日是內部程式異常所致，當日系統有特定程式出現問題，導致投資人無法得知交易是否完成，進而出現重複下單，造成大量錯帳。證期局表示，這兩次事件性質不同，但關聯性高，已由證券交易所併案調查，釐清完整原因與責任歸屬。

證期局表示，台新證此次電腦共出包分別發生二次。4月7日證交所有派員查核，還沒有結論，後來又發生14日當機，因此，證交所要一併調查，全貌才可以更完整；等這二天事件查核完整後，會把結果報告給金管會。

至於權益保障方面，證期局強調，實務上，相關錯帳交易將移轉至專門帳戶處理，與一般投資人帳戶區隔，避免影響投資人資金運用；原則上，投資人不會因本次事件而產生違約交割問題，市場整體交割秩序仍可維持穩定。

依現行規定，券商須於交易後T+2日完成錯帳申報。

此外，台新證券截至今日僅完成筆數申報，尚未申報金額，證期局指出，後續可能依規定處以違約金，金額約在10萬元以下。

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