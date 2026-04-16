比台灣更狂！這國機車買氣爆衝45％ 最愛品牌是「它」

阿根廷第一季機車銷量成績亮眼。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣被譽為「機車王國」，今年第一季全台機車銷量17萬3708輛，年增7.87%，成績相當不錯，若與阿根廷相比，仍顯遜色。根據統計，阿根廷第一季機車銷量達21萬8580輛，年增45.5%，創同期新高，最愛的品牌則是日本Honda。

摩托車產業市場情報公司「MotorcyclesData」指出，阿根廷機車在2025年保持強勁成長，總銷量達64萬5418輛，創新高，年增達33.3%，這是2020年受新冠疫情衝擊導致市場暴跌的兩倍多。

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2026 年第一季，機車需求進一步加速，銷量達到 21萬8580輛，年增45.5%，創同期新高，表現亮眼。

「MotorcyclesData」說，南美洲仍然是全球兩輪車市場成長最快的地區，大多數市場的成長都得益於人均收入攀升、都市化進程加速以及相對年輕的人口結構。

至於阿根廷人最愛的機車品牌，日本Honda仍是市場領導者，本土品牌Motomel、Gilera、Keller等也受到歡迎，「MotorcyclesData」認為，由於本土品牌表現不俗，預示著Honda的霸主地位面臨威脅。

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