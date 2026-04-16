翡管局要求耗水費台電拒簽 可解約轉供民間綠電

台電認為翡管局要求支付耗水費不合理，並未同意另行簽署耗水費合約，但原購售電合約不受影響仍有效。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台北翡翠水庫管理局先前函文台電計價每度水3元的「耗水補償費」，至今仍處僵局。台電回應，水庫放水發電是依其供水需求自行決定，台電並不會強迫延長發電，若有配合延長發電，發電尾水可存於下游堰壩，也無浪費問題，且台電有支付電費，並非無償，翡管局要求支付耗水費「不合理」。

根據翡管局統計，從2023年1月至2025年10月底，台電緊急申請翡翠電廠延長發電時數，共有9次。去年底翡管局定出耗水補償費每噸（立方公尺）以新台幣3元計價，函送台電，但翡管局長林裕益今（16日）指出，雙方溝通後，台電「態度很強硬」、不願簽契約，未來翡翠水庫就不會再支援發電。

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台電發言人黃美蓮解釋，桂山發電廠翡翠分廠目前是委託台電代操，順序上是台電依照翡管局同意，當下游有供水需求時，會優先放水供應，其次才是發電，台電再付約每度2元的電費給翡管局。

目前翡翠電廠夏月每日發電未滿5小時，將無法獲得全部容量電費，雙方「協議」可視需求「挪移」每日發電時數，也就是翡翠電廠發電沒發滿的時候，可以在台電有需求時填補上。

爭議點在於翡管局認為，當台電有需求時，多放水的時候每度水要多收新台幣3元的耗水費，不過，台電認為挪移是互相協議的結果，翡管局要求支付耗水費並不合理，雙方討論過仍未達共識，因此，台電不同意再簽署耗水費合約，而原本購售電合約則不受影響，仍是有效。

台北市最大的單一電源就是翡翠電廠，並非超大型發電廠、裝置容量僅有7萬千瓦。而翡管局今也透露，翡翠水庫水力預計先取得水力永續性評估（HSA）國際認證，若通過取得認證，會請產發局協助找到潛力合作買家，再申請取得綠能憑證。過去大型慣常水力因生態疑慮，未被納入綠能範疇，不過經濟部已修法，台電所屬的大甲溪馬鞍機組今年也獲發綠電憑證；翡管局未來可與台電解約，以現在一般綠電行情賣給民間業者，取得更高報酬。

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