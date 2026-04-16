建通匯流銅排出貨增 散熱、電力應用助攻展望樂觀

建通高雄廠3月銅材產量大幅攀升至約250至300噸水準，幾乎等同前兩月總和。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）受惠AI伺服器帶動散熱與電力需求升溫，旗下匯流銅排出貨明顯放量，推升整體訂單動能快速升溫。隨著3月產量大幅攀升至約250至300噸水準，幾乎等同前兩月總和，在手訂單規模已累積數百噸，呈現供不應求態勢，管理層看好在AI應用擴大帶動下，今年營運展望審慎樂觀。

從出貨表現來看，建通今年以來產量逐月攀升，1月約173噸、2月約100多噸，3月則一舉跳升至接近300噸，顯示客戶拉貨動能顯著增強。管理層預期，4月產量可望維持3月高檔水準，甚至小幅成長，整體出貨後續可望隨著產能提升而逐月挹注業績表現，在手訂單尚有數百噸，市場需求明顯強於供給。

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在產品結構方面，建通目前主要新興產品包括匯流銅排與銅棒，主要應用於水冷散熱系統與電力傳輸場景，並進一步延伸至AI算力相關設備。隨著AI伺服器功耗持續提升，高效散熱與電力穩定性需求同步攀升，帶動銅材用量顯著增加，也使公司切入AI供應鏈的能見度持續提升。

不過，需求快速放大之際，產能限制成為短期最大變數。建通指出，目前主要瓶頸來自設備運作的電力斜坡問題，使產線運轉效率受限，高雄廠已處於滿載狀態，在產能尚未完全釋放前，公司策略上優先滿足既有客戶需求，對於新訂單採取審慎接單態度，以確保交期與品質穩定。

為因應後續成長動能，建通已規劃擴產計畫，預計6月導入新設備，逐步提升產出能力，目標年底單月產量達500噸以上。同時，未來也將透過蘇州廠分擔部分出貨，並結合越南廠既有產能，強化整體供應彈性，其中越南廠今年已開始貢獻實質營收與獲利，成為營運成長的重要支撐。

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