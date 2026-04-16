股匯齊揚！新台幣連3紅收31.556元 創1個半月新高

新台幣連3紅收31.556元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普昨日受訪表示，美方「很有可能」在4月下旬與伊朗達成協議，帶動市場對中東局勢降溫的期待，全球風險偏好明顯回升。受此激勵，台股在權王領軍下續創新高，新台幣兌美元匯率則重返31.5字頭，終場收在31.556元，升值9.4分，匯價連3紅，且創近1個半月新高，成交量也爆出36.98億美元、逾1個月大量。

台股今日在台積電領軍下，大漲409.88點，收在37,132.02點，再創歷史新高，三大法人合計買超515.22億元，其中外資買超達440.07億元。

請繼續往下閱讀...

在美元走弱與外資熱錢回流帶動下，新台幣匯價一早即升破31.6元價位，最高觸及31.517元、勁揚1.33角，即將挑戰31.5元關卡。

根據央行統計，美元指數小幅下跌0.03%，亞洲主要貨幣普遍走升，其中台幣升值0.3%表現最強，其次為新幣升值0.09%、韓元升值0.085%、日圓升值0.04%；人民幣在前一日創下3年新高後，今日續升0.02%，亞幣整體呈現偏強格局。

匯銀人士指出，新台幣逼近31.5元關卡，短線走勢可能會轉趨震盪，若台股多頭格局不變，外資續買超，台幣不排除挑戰31.3元至31.5元區間，惟地緣政治風險仍不可忽視，目前市場雖對美伊重啟談判抱持期待，但第二次會談時間尚未敲定，美元指數於午後再度反彈、重返98之上，後續仍須留意美伊談判變數，一但局勢再度緊張，避險資金可能回流美元，台幣升勢也將受阻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法