台積電上榜！市場低估AI力道 外媒點名「抱這5檔」將來會感謝自己

外媒看好人工智慧投資再次熱絡，台積電等5檔股票值得買入。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，人工智慧投資在2026年初的市場表現相對疲弱。這對投資人來說並不意外，因為市場本來就會隨時間輪動，這並不代表AI產業已經失去吸引力。如果第一季財報表現強勁並帶來正向展望，或許將成為AI族群重新起飛的催化劑。而一旦行情回溫，以下這5檔股票可能會是最大受惠者。

1.輝達（NVIDIA）：輝達長期以來一直是AI投資的核心標的，儘管近幾個月股價表現平平，但公司本身的成長其實依然強勁。過去幾季，輝達持續交出加速成長的營收表現，並預期2026年將進一步提升。

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在上一季，公司營收成長達73%。市場分析師預估，下一季將成長79%，第二季更可能達到85%。考慮到輝達已是全球市值最高企業之一，這樣的成長速度相當驚人。目前該股本益比不到23倍，從成長性來看，仍被視為具吸引力的標的。

2.博通（Broadcom）：博通與輝達一樣受惠於AI晶片需求，但其估值相對更高，約為33倍本益比。市場願意給予更高溢價，主因在於其產品策略。博通不僅生產通用型GPU，而是與大型雲端運算企業合作，開發客製化AI晶片。這類晶片在特定工作負載下可提供更高效能與更低成本，因此需求快速上升。

公司預估，到2027年底，AI相關晶片年營收將超過1000億美元，至少是目前的三倍以上。這也是市場對其長期前景保持高度樂觀的原因。

3.台積電（TSMC）：台積電是全球最重要的晶圓代工廠之一，也是AI供應鏈中不可或缺的一環。無論AI支出多強勁，台積電都直接受益。台積電向來會公布月營收數據，作為透明度較高的指標之一。3月營收年增達45%，創下近三個月最快增速。這顯示AI晶片需求仍然強勁，而台積電也將持續成為AI投資的重要受惠者。

4.SoundHound AI：SoundHound AI曾經從高點下跌約70%，看似失去動能，但分析認為目前可能正是布局時機。過去市場對該公司抱有高度期待，使股價出現過度炒作，如今泡沫逐漸消退。但公司基本面仍在成長，營收年增達58%，主要來自結合生成式AI與語音辨識技術的應用需求。若未來持續交出穩健財報，有機會迎來反彈。

5.Nebius：Nebius 是一家「新型雲端（neocloud）」公司，專注於AI基礎設施與硬體服務。該公司目前股價已創歷史新高，自2025年以來漲幅超過400%。Nebius正在大幅擴建資料中心，提高算力供應能力，使業務快速成長。

華爾街預估其2026年營收將成長522%，2027年仍可能再成長195%，屬於爆炸性擴張。如果能持續擴張並成功吸引客戶，Nebius有機會成為AI浪潮中的重要贏家。

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