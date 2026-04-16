數發部啟動首宗AI算力中心BOO案！門檻3億元招手民間企業進場

位發展部15日正式發布「徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案」政策公告，採促進民間參與模式，徵求企業投入建置「AI算力中心」。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕人工智慧（AI）正快速滲透現代生活，成為驅動經濟與社會轉型的關鍵動能。為強化臺灣在全球AI競爭中的戰略地位，數位發展部於15日正式發布「徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案」政策公告，採促進民間參與模式，徵求企業投入建置「AI算力中心」，不僅是我國首宗指標型數位建設促參案，更象徵政府與民間攜手建構完善國家算力基礎設施的決心。

數發部指出，本案已將AI算力中心納入數位建設重大公共建設項目，並採BOO（Build-Own-Operate，興建、擁有、營運）模式推動。在投資規模方面，申請機構的總投資額（不含土地）須達新臺幣3億元以上，並須由民間自備土地或租用既有設施進行建置。

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為確保算力中心具備國際競爭力，總算力規模須符合在32位元浮點運算（FP32）條件下，達到「15 PetaFLOPS」（即每秒執行15千兆次計算）以上，以提供強大能量支持精準醫療、智慧交通及各項國家級AI技術研發。

數發部強調，AI算力中心不僅是產業基礎設施，更與全民福祉息息相關，是一項攸關公共利益的重大投資計畫，參與機構應規劃一定比例的算力，提供政府機關及學術研究單位無償或優惠使用，並協助臺灣中小企業以合理成本取得算力資源，促進產業轉型升級。同時，亦鼓勵業者針對地方民眾或弱勢族群提出優惠方案，確保科技進步的成果能照顧到社會每一個角落。

面對AI發展所帶來的資安挑戰，數發部亦將資通安全列為核心要求，算力中心必須遵循《資通安全管理法》相關規範，包含建立完善的異地備援及持續營運計畫，確保在任何突發狀況下，國家的關鍵資料與基礎設施都能得到最嚴密的保護，強化科技自主韌性。

本案申請期限至115年5月14日下午5時止。數發部表示，誠摯邀請具備技術實力與創新能力的企業踴躍提案，未來也將持續透過政策推動，讓「算力」成為臺灣邁向智慧國家的核心引擎，帶動產業升級與整體競爭力提升。相關公告與申請資訊，可至財政部「民間參與公共建設資訊網」查詢。

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