佳必琪AI營收佔比擴大 全年業績力拚新高

佳必琪持續受惠AI基礎建設需求升溫。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）持續受惠AI基礎建設需求升溫，內部高速線出貨動能強勁，帶動整體營運結構明顯轉型。公司內部設定，今年全年營收目標上看90億元，力拚歷年新高表現，隨著AI相關應用持續擴大，AI營收佔比也將由去年的50%至55%，進一步提升至60%至65%，成為推升業績的關鍵引擎。

從整體營運表現來看，佳必琪今年延續成長態勢，法人預期，2026全年營收落在88億元至90億元區間，獲利方面可望賺逾1個股本，在匯率等外部因素穩定情況下，不排除挑戰稅後淨利年增雙位數百分比。管理層則指出，第一季因農曆年工作天數影響，營收為20.26億元，應屬今年谷底，後續將隨需求回溫逐季走高，第二、三季可望逐季增溫。

請繼續往下閱讀...

觀察成長動能，佳必琪目前將資料中心（Data Center）與伺服器（Server）相關產品全面歸類為AI業務，其中內部線（Internal Cable）與高速線（High-speed Cable）出貨表現最為突出，成為主要營收貢獻來源。隨著AI伺服器運算需求快速提升，高速傳輸與高功率應用同步擴大，也帶動相關線材需求持續放量。

進一步來看，佳必琪已打入多家雲端服務供應商（CSP）供應鏈，包含Amazon Web Services（AWS）、Microsoft、Supermicro及Oracle等客戶，AI相關業務每月營收貢獻約達4億元至5億元水準，顯示需求維持高檔。此外，公司也持續拓展歐洲與日本市場，並切入半導體設備與電源應用領域，強化AI基礎設施布局。

整體而言，隨著AI應用從伺服器向資料中心全面擴散，佳必琪產品組合已由傳統訊號線逐步轉向高速與高功率應用，營收結構持續優化。在AI佔比提升與高速線出貨帶動下，今年營運可望呈現逐季成長走勢，法人樂觀看待全年業績挑戰新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法