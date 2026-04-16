易威首季拚損平 盼股東支持與健亞合併案

〔記者陳永吉／台北報導〕易威生醫（1799）今舉行法人說明會，易威董事長林翰飛表示，易威生醫長期專注於特殊劑型藥物、505（b）（2）新藥及困難學名藥開發，集團目前已建立以台灣與美國為核心、並延伸至中國市場的跨區域營運架構，逐步形成涵蓋研發、製造及銷售的一體化營運模式。易威今年首季營收年增56%，林翰飛看好公司今年營收可期，並力拼首季能損平。

林翰飛指出，易威今年有三大成長動能，包括505（b）（2）新藥進入密集上市期，並切入美國市場；其次是美國CDMO收入成長；以及中國市場穩定成長。

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易威繼今年成功取得尿崩症液態口服505（b）（2）新藥TLX-041之美國藥證後，今日亦正式公告，旗下另一款液態口服癲癇治療新藥TLX-042（505（b）（2）新藥）已正式向美國FDA遞交新藥查驗登記申請。

易威表示，TLX-042具高度策略指標意義，為易威生醫首項由內部研發團隊完全自主開發、並擁有完整權利之新藥項目，象徵公司自研能力與產品權利布局的重要里程碑。此外隨著研發成果逐步落地，預期自2026年至2030年間，將有多項505（b）（2）產品，包括神經系統用藥、罕見疾病用藥及針劑產品等，陸續進入藥證申請與商業化階段，成為未來營運成長的重要支柱。

談到與健亞（4130）未來的整併，林翰飛提出六大訴求，包括產業升級、深耕台灣、綜效明確、非資本操作、維持財務穩健、團隊穩定等，他強調，若雙方合併後將成台灣前十大學名藥廠，不論在研發、生產、銷售方面，兩家公司都能互補，期望雙方股東都能支持。

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