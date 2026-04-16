他擁6億資產親揭「致富關鍵」 超商買零食、投販賣機足以毀掉財富

投資專家認為，金錢管理的核心在於避免「無意識的小額浪費」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近日日本一本理財相關書籍內容引發討論，一名資產高達30億日圓（約新台幣5.9億元）的投資家在著作中指出，許多人誤以為致富關鍵在於「增加收入」，但實際上，「控制支出」往往才是更關鍵的一步。他以生活中常見的消費習慣為例，強調金錢管理的核心在於避免「無意識的小額浪費」。

1名日本投資家表示，有錢人與一般人之間最大的差異，並非收入高低，而是是否具備「克制衝動消費」的能力。他形容，日常生活中隱藏著一種「浪費怪獸」，例如在便利商店隨手購買零食、在自動販賣機頻繁買飲料，或因一時興起購買並不需要的商品，這些看似微小的支出，長期累積後將成為財務漏洞。

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他進一步指出，致富關鍵在於建立「支出防線」。相較於提升收入，減少支出在現實中更容易執行，例如控制零用錢使用比例、避免衝動性購物，以及定期檢視不必要的固定開銷。他將個人財務比喻為「水桶」，若底部存在未被察覺的漏洞，即使持續增加收入，資產仍會不斷流失。

此外，他也列出多項常見的浪費行為清單，包括幾乎每天在便利商店買零食、在手機遊戲花費、口渴就一定買自動販賣機飲料、重複購買不必要的物品、看到貼圖就買、持續為未使用的服務付費、被「限定」或促銷吸引而消費等，提醒民眾應定期檢視自身消費習慣。

他強調，真正的財富累積並非單靠投資或收入成長，而是建立穩定且可持續的金錢管理習慣，只要能有效堵住「財務漏洞」，即使是一般收入者，長期下來也有機會累積資產。

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