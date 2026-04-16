中東戰火》台積電：原物料與能源供應無虞 短期對營運沒有影響

台積電對化學原料與氣體採多元採購且備有安全庫存量，短期對營運不會產生影響。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會，針對美伊戰爭對半導體業是否造成影響，台積電財務長黃仁昭表示，部分化學原料與氣體可能因戰爭情勢引發價格上漲，這恐影響台積電利潤，但目前談影響程度還難以量化。台積電對化學原料與氣體採多元採購且備有安全庫存量，短期對營運不會產生影響。

台積電強調，公司有執行完善的企業風險管理系統，用以識別與評估所有相關風險，並主動採取風險控制策略。針對原物料供應，公司的策略是持續開發多源供應方案，以建立多元化的全球供應商基礎，並促進在地供應鏈。針對包含氦氣和氫氣在內的特殊化學原料與氣體，「我們採購自不同地區的多個供應商，且已備有安全的庫存量」。

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黃仁昭表示，台積電與供應商緊密合作，以進一步強化公司的供應鏈韌性和永續性。因此，不預期原物料供應會對營運產生任何短期影響。能源方面，公司與台電和台灣政府緊密合作，以確保穩定且足夠的能源供應。

中東近期情勢引起外界關注是否對半導體產生影響，台積電表示，台灣政府宣布會確保液化天然氣的充足供應，且至少可維持至五月。台灣政府也說明其正積極確保進一步的液化天然氣供應、多元化其他地區的採購，以及其他電力備援方案。因此，台積電預期短期對營運也不會有任何影響。

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