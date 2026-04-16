手機成本上升 Vivo陳怡婷：只要撐得住 就不漲價

vivo X300 FE登場。（vivo提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕vivo今（16）日攜手蔡司推出全新X300 FE影像輕旗艦手機，總經理陳怡婷表示，在演唱會與運動賽事成為年輕世代日常記憶的重要場景下，遠距拍攝已成為捕捉細節的關鍵利器，vivo X300 FE配備5000萬蔡司超級長焦鏡頭，並首次支援外接第五顆鏡頭「vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2」，在新品加入下，預估可帶動X系列整體銷量成長約30%–40%。

陳怡婷說，vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2目前規劃支援X300 Ultra、X300 FE，後續有機會擴展至X300系列，V系列則視市場需求評估導入。

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陳怡婷指出，X300 / X300 Pro雖面臨成本上升壓力，但仍採取「只要vivo台灣撐得住，就不漲價」，以維持市場競爭力。

陳怡婷說，X系列第一季相較去年同期，呈現成長趨勢，Y系列因目標族群價格敏感度較高，在成本上升環境下，銷量可能面臨下滑壓力，目前穿戴市場需求穩定，隨著vivo手機用戶基盤持續擴大，為完善品牌生態系，2026年將加大穿戴裝置的布局與推進力度，下半年除 V系列將成為銷售補位關鍵，也計畫導入平板，對全年營運維持審慎樂觀態度，並持續透過產品組合與策略調整因應市場變化。

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