郭台銘愛店「祇園．禪院壽喜燒」 搶攻頂級壽喜燒商機

頂級壽喜燒專門店「橋山·壽喜燒」，打造全新姐妹品牌「祇園·禪院壽喜燒專門店」。（二本松餐飲提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕頂級壽喜燒專門店「橋山·壽喜燒」打造全新姐妹品牌「祇園·禪院壽喜燒專門店」，4月一開幕即迎來貴客鴻海創辦人郭台銘到店用餐，據悉，郭台銘全家都是壽喜燒愛好者，一個月可以吃上1~2次。

二本松餐飲集團主攻中高價餐飲市場，二本松火鍋平均客單價1500~2000元、「橋山·壽喜燒」平均客單價2000~4000元、「祇園·禪院壽喜燒專門店」平均客單價則介於2000~5000元間。

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座落在北市大安區樂利路靜巷內的「祇園·禪院壽喜燒專門店」，與「橋山·壽喜燒」不同的是，「祇園·禪院壽喜燒專門店」訴求私密與沉浸感，搶攻住宅、商務客，餐廳全採包廂設計，共9間包廂，可容納2~10人，每間包廂皆提供專人桌邊服務，主打承襲日本京都祇園細膩的職人款待哲學。

「祇園·禪院壽喜燒專門店」以頂級肉品著稱，匯聚日本三大銘柄牛，每日限量供應，讓饕客一次品嚐米澤牛、雪姬牛與宮崎牛的極致風味。

針對老饕客人，推出隱藏限定款「極 きわみ（厚切）/極上菲力套餐」、「雅 みやび（厚切）/和牛紐約客套餐」，售價分別為5080元、4680元。

據悉，上週郭台銘與家人才到店裡聚餐，點了「米澤牛」、「蒜蓉板條蒸龍蝦」，因為米澤牛產量較為稀少，在日本也難吃到，郭台銘吃後大讚入口即化。

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