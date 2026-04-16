西進慘兮兮難返昔日高峰 Q1台商對中投資比重跌破1％

西進前景慘澹冷清，今年第一季佔比跌破1%。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審司統計，今年第一季對中國投資額約2億4400.4萬美元，續呈年減，占整體對外投資比重已掉到不到1％。西進慘兮兮與昔日投資比重逾8成的高峰形成明顯對比。學者分析，非紅供應鏈趨勢加上中國內需疲弱，減弱台商赴中投資的吸引力，即使鄭習會後中國提出新惠台措施，但能否帶動新一波台商西進潮，仍不抱持信心樂觀看待。

投審司統計，第1季對外投資（不含對中投資）金額為325億4583.7萬美元，年增166.05%；對中投資金額2億4400.4萬美元，年減28.77%，佔整體對外投資比重僅0.74%。

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中經院第一研究所（大陸經濟所）所長劉孟俊指出，台商赴中投資比重近年顯著下降，主因在於先進國家對非紅供應鏈的需求及中國內需疲軟。而中國市場的民族經濟主義、內卷削價競爭，以及地方政府對本土與國有企業的傾斜，也成為外資的經營難題，畢竟對中國地方政府而言，「自己人」才是「在地利益」。

劉孟俊續指，目前中國內需仍不活絡，從前一波外資服務業與餐飲業的倒閉潮也可見一斑，內需疲軟的結構性因素包括房地產衰退（民眾資產縮水）、青年失業率高（預期所得與消費力不穩定）及人口老化，三項負面因素抑制消費動能不足，都並非短期就能改善。

談及鄭習會後中國提出惠台措施能否帶動台商新一波西進潮，劉孟俊坦言，從上述因素來看，不是那麼樂觀信心。他也提醒，台商對中國而言仍屬於外人投資，中國讓利的背後是看重外資的技術、經營模式及外銷通路，「東西學會了就想取代你」，防範技術被取代的風險也是投資的一大關鍵考量。

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