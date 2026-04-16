兆豐銀續任外幣結算平台「其他外幣」清算銀行。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕兆豐銀行擔任外幣清算銀行的5年專營期即將於2026年10月27日屆滿，中央銀行日前重新辦理其他外幣清算銀行遴選作業，經綜合考量下列三大因素，評定由兆豐銀續任外幣結算平台的其他外幣清算銀行。

央行表示，規劃外幣結算平台自2013年3月1日開始營運，陸續提供美元、人民幣、日圓及歐元結算，鑒於國人存款及國內金融商品尚含其他外幣，為便利投資人透過平台辦理款項收付，2016年擴增平台得提供其他外幣（目前僅提供澳幣），並由兆豐銀擔任清算銀行。

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央行說明，在兆豐銀5年專營期屆滿前，央行日前重新辦理其他外幣清算銀行遴選作業，考量兆豐銀為現任美元、歐元及其他外幣（目前僅提供澳幣）的清算銀行，辦理國內外幣清算業務經驗豐富，且擔任其他外幣清算銀行迄今，各方面運作順暢，具有續任該項業務之能力。且由兆豐銀續任可免除參加單位重新開戶之作業成本；並可降低系統再建置之穩定性與安全性疑慮。

央行指出，基於以上三大因素，評定由兆豐銀續任外幣結算平台的其他外幣清算銀行。

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