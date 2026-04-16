擁碩士學歷狂投1000份履歷「全軍覆沒」 她揭求職殘酷現實

Nicolette Alexandra Brito-Cruz投遞超過1000份履歷，僅獲得15次面試機會。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，一名女子擁有碩士學歷，履歷橫跨聯合國會議、全球正義研究與跨國經歷，被認為是「標準菁英模板」。但現實卻給出截然不同的答案，她投出超過1000份履歷，只換來15次面試。從「高學歷勝利組」到自由接案維生，她的求職困局，正戳破理想與現實之間最殘酷的落差。

《商業內幕》報導，一位名叫Nicolette Alexandra Brito-Cruz的女子分享，自己過去攻讀國際事務碩士，曾專注於全球正義、人權與代表性議題，也參與零工經濟研究，參加過在義大利與亞塞拜然的聯合國會議，建立了原以為很具競爭力的履歷。

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然而，她提前完成碩士學位，並相信自己已經準備好一切，卻仍然找不到工作。她申請了各種國家與產業的工作，畢業至今，已經投遞超過1000份履歷。她申請涵蓋聯合國機構、NGO、媒體與跨國企業等各類職位，卻僅獲得15次面試機會，其中進入第二輪面試更寥寥無幾。

更令Nicolette Alexandra Brito-Cruz困惑的是，不少職缺在數週或數月後重新出現在招聘平台上，讓她質疑部分職位是否真正完成招聘。她形容，開始感覺自己不是在競爭工作，而是在競爭「被錄用的可能性」。

她表示，最痛苦的是不知道自己到底錯在哪裡，拒絕是一回事，不確定則是另一回事。當沒有得到工作時，通常可以找到原因，也許別人經驗更好，也許面試表現不好，也許職位不適合。但當沒有結果時，又該怎麼辦？一切都變得混亂。

在長期求職未果下，她轉向自由接案維生，從事創意總監與行銷相關工作，包括品牌策略、視覺設計與社群行銷等專案。她表示，雖然自由工作提供了基本收入來源，但缺乏穩定性與長期保障，仍感到不安，她說「這並不穩定，也不是我理想中的全職工作，但這是我自己建立出來的。自由接案讓我學會用不同方式信任自己的能力，也讓我明白，我不需要被允許才能創造有意義的作品。」

Nicolette Alexandra Brito-Cruz也反思，過去追求的是社會定義的「穩定職涯」，但現實卻迫使自己重新思考職涯方向。現在沒有這些，反而讓她開始問自己「真正想做的工作是什麼」，知道付出的努力沒有白費，只是沒有把自己帶到原本以為的方向，她說「也許這代表，我必須開始打造一條不同的路」。

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