報稅、找工作都用AI？最新調查：近7成台灣人最擔心「個資外洩」

AI工具逐漸融入一般家庭日常，從求職、申請補助、報稅到投資決策，皆可見其應用場景。（取自Pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著數位威脅持續升溫，資安環境正以驚人速度演變。釣魚攻擊、勒索軟體與身分詐騙等風險層出不窮，尤其AI技術的普及更進一步放大詐騙規模。根據統計，2025年AI金融詐騙已在全球造成高達4420億美元的損失；另一方面，AI工具也逐漸融入一般家庭日常，從求職、申請補助、報稅到投資決策，皆可見其應用場景擴展，然而，便利性提升的同時，個資外洩與不當使用的疑慮亦同步攀升。

全球網路資安大廠趨勢科技針對台灣1035名消費者進行的調查顯示，高達75%的受訪者在重要人生決策中會使用AI工具輔助，而有68.7%民眾對個人資訊可能遭AI平台不當使用表達中度至高度憂慮。這項結果反映出，在AI驅動的新型態生活中，消費者對「數位安全與隱私掌控權」的需求正快速升高，也凸顯傳統資安防護模式已難以完全因應

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鎖定在AI時代下的「數位生活防護」，趨勢科技宣布旗下消費性事業群正式以全新品牌「TrendLife™」亮相，標誌著其TrendLife以既有的資安技術與創新基礎為核心，聚焦回應人工智慧快速滲透日常生活所帶來的機會與風險，持續提供全球用戶信賴的資安解決方案與服務。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，AI正在重塑家庭的生活、學習與互動方式，資安防護思維也必須隨之轉變，不再只是被動防禦威脅，而是協助家庭主動掌握自身的安全與隱私。在產品布局上，TrendLife同步推出主打「家庭導向」的AI夥伴Kaleida™，這項被視為消費性資安領域創新的產品，不同於現行多數以個人為中心的AI服務，而是以「家庭整體」為核心設計，提供跨成員的整合防護機制。

Kaleida不僅能因應AI時代衍生的資安風險，也支援兒童學習、家庭行程管理等生活應用，並以隱私與安全為基礎，提供可客製化的控管機制，讓用戶依需求建立專屬的家庭數位運作模式。

趨勢科技指出，透過TrendLife品牌與Kaleida產品的推出，將進一步強化其在消費性資安市場的佈局，並回應AI時代下「從個人防護走向家庭整體防護」的趨勢，為數位生活建立全面且具彈性的安全框架。

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