Uber攜手大甲鎮瀾宮推平安符 祭最高1050元優惠搶遶境商機

Uber首度攜手大甲鎮瀾宮推限量聯名平安符，將大甲媽祖的庇佑分享予外送合作夥伴與合作車隊職業駕駛。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香進入倒數階段，全台「瘋媽祖」熱潮持續升溫，看準遶境期間龐大的人流與移動需求，Uber與Uber Eats今年首度攜手大甲鎮瀾宮，推出限量「聯名平安符」，將大甲媽祖的庇佑延伸至平台上的外送合作夥伴與合作車隊職業駕駛。

為響應年度宗教盛事，Uber與Uber Eats同步祭出多項優惠活動。用戶只要在指定地區透過App預約乘車，或使用外送、外帶服務，即有機會獲得限量聯名平安符與優惠小卡；此外，自4月17日起，平台也結合官方LINE帳號推出線上抽籤活動，提供最高總價值1050元的乘車與外送優惠，進一步帶動用戶參與。

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此次合作亦延伸至第一線服務端，Uber與合作車隊邀請50位限定地區的職業駕駛擔任「平安大使」，於載客過程中將平安符分享給乘客，讓祝福隨行程流動。用戶只要在指定期間與地區使用Uber App叫車，即有機會領取限量平安符，數量有限、送完為止。

另一方面，Uber Eats也同步加入活動，用戶於指定區域與合作商家下單，同樣有機會獲得聯名平安符與優惠小卡，讓祝福透過外送服務傳遞至更多消費者手中。

配合遶境沿線活動，平台亦鎖定新舊用戶推出專屬優惠。即日起至4月30日晚間11時59分止，Uber Eats新用戶輸入優惠序號「平安點得到」，首兩筆訂單滿99元可享4折優惠、單筆最高折抵150元；指定用戶則可透過「保庇點得到」序號， 美食外送或外帶訂單，單筆訂單滿79元享4折優惠，單筆消費最高折抵100元（限1次），優惠皆為限量提供，兌完為止。

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