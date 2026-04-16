留不住外資！外資連11個月拋售中國債券 規模逾5.7兆元

過去1年，外資從中國債券市場撤走逾1800億美元，凸顯中國要留住海外資金的難度。（示意圖，路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕過去1年，外資從中國債券市場撤走了至少1800億美元（約新台幣5.7兆元），凸顯中國要留住海外資金的難度。

根據《彭博》估算，截至今年3月，外資已連續11個月淨賣出人民幣計價債券，這是自2020年4月中國人民銀行開始定期公布相關數據以來持續時間最久的一次。在此期間，外資在銀行同業市場的持有量縮水28%，減持約1.25兆元人民幣（1830億美元，新台幣5.8兆元）至3.19兆元人民幣（新台幣14.8兆元）。

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儘管中國債市在伊朗戰爭期間表現出相對的韌性，但外資拋售仍持續拋售。中國債券比其他同類債券更能抵禦市場波動，主要得益於強勁的內需，約有51兆美元（新台幣1608兆元）的銀行存款尋求更高的回報。但對外資而言，持續低迷的收益率仍是1大障礙。

Gama資產管理公司全球宏觀投資組合經理狄梅洛（Rajeev De Mello）表示：「低名目殖利率令外資望而卻步，特別是與世界其他地區的殖利率相比更是如此。」

中國人民銀行15日晚間公布的數據顯示，光是3月，外資持有的中國債券就比1個月前下降了約4%。

在全球範圍內，受伊朗戰爭影響，能源價格上漲令債券前景更加複雜。油價上漲加劇了通膨擔憂，增加了各國央行可能需要在更長時間內維持高利率的可能性，而這種情況通常會推高債券殖利率。相較之下，中國的通膨率較低，這使得殖利率相對溫和，從而支撐了債券市場。

摩根大通資產管理公司亞洲固定收益投資長加勒蓋瑞（Julio Callegari）表示，中國政府債券的走勢往往有其自身規律，與全球趨勢的相關性不高。他說：「以目前的價位來看，我們認為沒有增持的吸引力。在當前充滿不確定性的環境下，油價仍有可能繼續上漲，利率很容易再次走高。因此，我們傾向於保持中性，等待利率最終走高後再重新進入中國政府債券市場。」

來自中央國債登記結算公司和上海清算所的獨立數據顯示，外資拋售的範圍遍及各類證券。截至3月底，外資持有的中國國債數量降至1.95兆人民幣（新台幣9兆元），為2020年12月以來的最低水準；而可轉讓定存單（銀行發行的短期票據）的持有量降至4036億元人民幣（新台幣1.9兆元），為2023年11月以來的最低水準。

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