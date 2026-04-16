錦明無人機三階段攻城掠地 今明年實績規模擴張

錦明董事長蔡翔峰今天指出，公司以「即時應用、長期建置、前瞻發展」三大需求為核心，規劃無人機三階段發展路徑。（錦明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕無人機供應商錦明（3230）加速轉型布局，董事長蔡翔峰今天指出，公司以「即時應用、長期建置、前瞻發展」三大需求為核心，規劃無人機三階段發展路徑，並已於2026年首季開始實現國防訂單交付，象徵轉型逐步落地。隨著模組化平台與系統整合能力持續成熟，2027年可望進入規模擴張期，2028年則朝向全球防務供應鏈關鍵系統整合商的市場定位邁進。

蔡翔峰表示，公司自2023年啟動資產活化以來，持續加碼研發人力與資源，聚焦高毛利產品與無人機市場，並於今年首季開始交付國防專案，逐步建立實績。目前市場並不缺飛行載具，而是缺乏具備穩定通訊、AI辨識能力，且可量產交付的系統解決方案，錦明目前已由過去五金沖壓製造廠，轉型為具備系統整合（SI）能力的供應商，提供從零組件到整體解決方案的一站式服務 。

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在訂單與市場布局方面，蔡翔峰提到，除了既有國防專案之外，錦明已與歐洲、日本及東南亞政府機構與產業夥伴展開合作洽談，有助於擴大未來接單動能。隨著各國國防預算提升與地緣政治風險升溫，無人機需求正由短期應用延伸至長期建置，市場成長動能逐步成形。

就市場結構來看，錦明將無人機需求區分為三大類型。首先為「即時應用」，主要來自高風險或衝突環境，強調快速部署與高可靠度，公司以VIPER多旋翼機型切入，滿足「即時交付、即時可用」需求；其次為「長期建置」，預期為未來3至5年最主要成長動能，涵蓋ISR（情報、監視與偵察）系統與國防採購計畫，產品包括STRIKER固定翼與SABER LR系列，強調可規模化交付能力；第三為「前瞻發展」，聚焦AI、自主化與系統輸出，透過技術授權與在地生產模式，強化長期競爭優勢。

技術發展方面，錦明持續深化AI與通訊整合能力，推動影像AI視覺辨識模組開發，未來可望提升無人機自動偵測與目標辨識能力；同時已完成光纖影像傳輸模組開發，具備長距離、低延遲及抗干擾特性，可應用於高干擾環境與特殊場域，進一步擴大應用範圍。

根據錦明規劃的三階段發展藍圖，2026年為「實績建立年」，將透過參與德國、波蘭、美國及日本等國際防務展，強化市場驗證與交付紀錄；2027年邁入「規模擴張年」，隨著模組化平台成熟，推動市場由台灣拓展至歐洲、日本與東南亞；2028年則為「全球布局關鍵年」，目標成為國際防務供應鏈中具關鍵地位的系統整合商，並以技術輸出帶動長期營運成長動能。

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