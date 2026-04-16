大立光董座林恩平：FAU產品將要送樣 產能建置需2年

大立光今日舉辦線上法說會，由董事長林恩平主持。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）因切入共同封裝光學（CPO）而備受市場矚目。大立光董事長林恩平今日指出，大立光切入CPO技術的關鍵元件光纖陣列單元（FAU），目前正準備送樣，並估建立產能需1至2年，送樣成功後、最快明後年才量產。

大立光投入開發CPO等領域商機，市場對此頗具期待。今日林恩平說明，大立光提供FAU元件，因為元件對位精度等生產技術難度高於手機鏡頭，加上FAU生產無法與現有設備共用，大立光自行設計開發新機台，因此目前正在準備送樣；FAU與稜鏡為玻璃，而其他塑膠元件大立光也能生產，會考慮模組產品出貨。

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林恩平坦言，FAU是大立光內部相對優先的研發案，正在全力衝刺，不過因生產規格高、需進行可行性評估，即使送樣成功，也需1到2年建置產能，著眼2027年至2028年量產，並非今年（2026年）就能進入量產的專案；林也未透露是否與半導體大廠合作。

針對手機領域發展，林恩平指出，4月拉貨動能較3月差、5月又較4月差。因記憶體缺貨、漲價，手機售價恐會提升，影響終端銷售動能，客戶因此暫停升級鏡頭的狀況比以往更明確，毛利較差的專案大立光就不會接；不過以目前訂單狀況，估下半年產能仍會滿載。

而可變光圈鏡頭是大立光今年的營運重點。林恩平說，規格大致底定，不過客戶會在開賣後半個月至1個月時、視市場銷售狀況敲定總量，良率表現也需正式量產後才會確定，實際狀況則看客戶拉貨而定；另折疊手機的鏡頭規格與一般手機規格差不多，能順利生產。

大立光今日舉辦線上法說會，並公告第一季財報。其中，因去年第四季提列報廢損失的不利因素消退，首季毛利率為49.4%，呈現季成長，稅後淨利61.23億元，每股稅後盈餘（EPS）46.63元。

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