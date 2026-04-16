AI需求強勁！台積電上修2026年營收 年增超過3成

台積電上修2026年營收，成長超過3成。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今日召開線上法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家指出，AI驅動先進製程持續強勁，客戶及客戶的客戶持續給予強烈訊號與正面展望，台積電對未來幾年AI發展深具信心，以公司技術差異化和廣泛的客戶群的支持下，對2026年全年營收維持強勁信心，預估以美元計將超過30%成長幅度。

台積電上季法說會，拋出2026年將是台積電另一個強勁成長的一年，預估全年營收以美元計將成長近30%。相隔三個月，魏哲家今釋出全年成長將超過30%，等於上修全年財測。

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進入第二季，台積電預期，先進製程技術持續維持強勁需求，將繼續支持業績表現。展望未來，公司非常關注零組件價格上漲所帶來的影響，尤其在消費品和價格敏感的終端市場。此外，中東地區的近期情勢也對總體經濟帶來更多不確定性。因此，台積電正審慎規劃公司業務，同時，將持續專注業務根本，以進一步強化公司的競爭地位。

魏哲家表示，從生成式人工智慧（Generative AI）和「查詢模式（query mode） 」到代理式 AI（Agentic AI）和「指令與執行（command and action） 」模式的轉向，正導致大型語言模型處理文本的詞元（token）消耗數量更上層樓，這正驅動對運算能力的需求不斷增長，也支持對先進半導體的強勁需求。

魏哲家指出，「我們的客戶以及客戶的客戶（主要為雲端服務供應商）持續給予強烈訊號和正面展望」。台積電對未來數年AI大趨勢的信念仍高昂，並且相信市場對於半導體仍屬根本性需求。在公司的技術差異化和廣泛的客戶群支持下，對2026年全年營收仍維持強勁信心，以美元計，預計全年營收成長逾30%。

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